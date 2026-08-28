A Grottolella il Premio Artistico Musicale Armando Gill

Grottolella (AV), 1 settembre 2026 – Sarà una serata all’insegna dell’arte, della musica, dello spettacolo e della valorizzazione della cultura napoletana quella in programma a Grottolella, dove si terrà il Premio Artistico Musicale Armando Gill, manifestazione dedicata alla memoria e alla straordinaria eredità artistica di Armando Gill.

Il Premio nasce con l’obiettivo di celebrare personalità che, attraverso il proprio talento e il proprio percorso professionale, hanno contribuito a valorizzare la cultura e lo spettacolo italiano, mantenendo vivo il legame con la tradizione e, allo stesso tempo, guardando al futuro.

Nel corso della serata saranno consegnati i riconoscimenti a tre importanti protagonisti del mondo dello spettacolo:

GAETANO AMATO – Sezione Teatro e Televisione

Artista poliedrico, capace di muoversi con naturalezza tra teatro, cinema e televisione, distinguendosi negli anni anche come autore e scrittore. Un percorso ricco e articolato che testimonia una grande versatilità artistica e una profonda passione per il mondo dello spettacolo.

MONICA SARNELLI – Sezione Musica

Una voce che da oltre quarant’anni racconta Napoli, le sue emozioni, le sue melodie e la sua straordinaria tradizione musicale. Con uno stile personale e riconoscibile, Monica Sarnelli ha saputo unire passato e presente, portando avanti il patrimonio della canzone napoletana attraverso una sensibilità moderna e sempre autentica.

SEX AND THE SUD – Sezione Cabaret

Il duo comico formato da Luisa Esposito e Floriana De Martino, capace di portare sul palco tutta la vivacità, l’ironia e la genuinità della comicità del Sud Italia. Una comicità immediata e coinvolgente, fatta di personaggi, situazioni e tanta energia, che ha conquistato il pubblico con spontaneità e simpatia.

Musica e memoria

Ad accompagnare la serata saranno le chitarre di Claudio Carluccio e Tony Sigillo, protagonisti di un omaggio musicale alle melodie di Armando Gill e Mario Da Vinci, due figure simbolo della tradizione musicale napoletana.

L’intrattenimento sarà affidato al gruppo Revolution e Tarantella, mentre la sigla iniziale della manifestazione, “Come Pioveva”, sarà interpretata dal cantautore locale PinoPino, in un ideale collegamento con la tradizione musicale e artistica del territorio.

Il Premio alla Sezione Sociale

Particolare attenzione sarà riservata anche all’impegno sociale. Nel corso della manifestazione sarà infatti assegnato il Premio Sezione Sociale a Sara Spiniello, per il suo impegno, la sua sensibilità e la sua attività nella lotta animalista e nella tutela dell’ambiente.

Un riconoscimento che vuole sottolineare come l’arte e la cultura possano essere anche strumenti per promuovere valori importanti quali il rispetto, la solidarietà, la tutela degli animali e dell’ambiente.

Il Premio Artistico Musicale Armando Gill si propone così come un appuntamento capace di unire tradizione e contemporaneità, musica e teatro, comicità e impegno sociale, celebrando il talento degli artisti premiati e mantenendo vivo il ricordo di grandi protagonisti della cultura napoletana.

Appuntamento a Grottolella (AV), il 1 settembre 2026, per una serata di musica, emozioni, spettacolo e memoria.