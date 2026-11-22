In occasione del 25 novembre, l’Amministrazione Comunale promuove un momento di incontro e riflessione con gli alunni della secondaria di primo grado dell’I.C. “C. Caruso” di Grottolella, perché il cambiamento culturale parte anche dalla scuola, dall’educazione e dalle parole che scegliamo ogni giorno.

“Parlare di rispetto, libertà, uguaglianza e dignità significa seminare consapevolezza nelle nuove generazioni e contribuire a costruire una società in cui nessuna persona debba avere paura, subire violenza o rinunciare alla propria libertà – spiegano gli organizzatori – La cultura del rispetto si costruisce quotidianamente”