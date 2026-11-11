Grottolella chiama a raccolta i trattori: domenica la terra ringrazia

C’è un giorno in cui l’Irpinia si ferma per ascoltare la voce della sua terra più autentica. A Grottolella quel giorno è domenica 15 novembre. Alle dieci del mattino piazza Municipio si trasforma in un cortile a cielo aperto: trattori, mezzi agricoli e chi li guida scendono in strada per ricordare che senza le mani ruvide dei contadini non ci sarebbe futuro. Poi la messa e a mezzogiorno il corteo si sposta verso il piazzale della cantina Terranera, dove don Marcelo benedirà i frutti di una stagione che ha chiesto fatica e pazienza.

A mezzogiorno e mezzo si siede tutti insieme. L’amministrazione comunale, con il sindaco Antonio Spiniello e la consigliera delegata Bruna Nigro, offre una degustazione contadina preparata in loco dalla tenuta Nevera. Un pasto semplice, genuino, che è la quintessenza di un modo di stare insieme che i borghi non devono perdere. Perché quando ci si siede alla stessa tavola, la comunità ritrova se stessa.