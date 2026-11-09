Grottaminarda, una serata di musica e riflessioni con Maurizio Picariello

Un monologo voce e chitarra sulla canzone italiana dal titolo “Storie di canzoni” per affrontare il tema dello sviluppo della consapevolezza dell’essere umano.

Piacevole ed interessante spettacolo ieri sera nella Sala Consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda, con il cantastorie e poeta urbano, Maurizio Picariello. L’evento promosso dall’Associazione Arcobaleno Diversamente Abili di Grottaminarda con il patrocinio morale del Comune di Grottaminarda, quale occasione di partecipazione e crescita collettiva.

Picariello attraverso canzoni degli anni ’60 ’70 ’80, anche molto diverse tra di loro, come “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri o “Pazza idea” di Patty Pravo o ancora “Quando” di Pino Daniele, ha abbinato alla musica, la poesia e la prosa trattando tematiche legate al sociale, alla religiosità, alla natura, all’ambiente ed anche alla medicina secondo una visione olistica e secondo i suoi numerosi campi di interesse che spaziano per lavoro e per passione, tutti legati dal filo comune della necessità per l’essere umano di sviluppare la propria consapevolezza.

Una serata, dunque, che è andata ben oltre il semplice intrattenimento, trasformandosi in un momento di riflessione capace di ricordare quanto sia importante guardare al mondo e agli altri con maggiore attenzione e rispetto