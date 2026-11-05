Grottaminarda, taglio del nastro per la nuova palestra comunale: più sicurezza e aggregazione grazie ai fondi PNRR

«Non solo fondi spesi bene, ma quando si apre una scuola, quando si apre uno spazio aggregativo, uno spazio sportivo, oltre ad aumentare il benessere dei ragazzi, tanti di loro trovano un’occupazione responsabile per il tempo libero; quanto risparmiamo, quindi, in termini di possibili patologie che nascono nei ragazzi che non trovano spazi a loro dedicati? Investire sulla scuola, sull’educazione, sul welfare, sulla povertà non è una spesa a perdere ma un investimento di buona spesa pubblica».

Così l’Assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali della Regione Campania Andrea Morniroli al taglio del nastro della rinnovata Palestra Comunale di Grottaminarda.

Un momento di inaugurazione per sottolineare la riqualificazione dell’intero polo scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino”, oggetto di un importante intervento di adeguamento sismico finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU, Ministero dell’Itruzione e del Merito, e dalla Regione Campania, attraverso il PNRR, Missione 4-C1 Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” per un importo di quasi 6 milioni di euro.

Insieme alle Istituzioni, presenti alla festa tanti cittadini e tanti giovani sportivi che hanno poi “battezzato” il nuovo campo da gioco con un flash mob, palleggi e una partita di pallavolo amichevole.

Dopo la benedizione da parte del viceparroco Don Nico Santosuosso le parole di soddisfazione da parte del Sindaco: «Questa è una giornata particolare in cui abbiamo racchiuso tutto – ha spiegato Marcantonio Spera – aspettavamo tanto questo momento. Nessuno ci credeva. Siamo partiti con la scuola, poi con la mensa e adesso la nostra palestra che sarà da subito funzionante e fruibile a disposizione dei nostri ragazzi. Chi ha perseguito maggiormente questi risultati, anche quando c’erano difficoltà economiche e logistiche, è stata la nostra delegata ai Lavori Pubblici e all’Istruzione Marilisa Grillo».

«Questa è l’opera più imponente e più importante che la nostra Amministrazione ha portato avanti con orgoglio – ha aggiunto Marilisa Grillo – con le tempistiche giuste rispetto a quelle dettate dal PNRR, raggiungendo il cento per cento del target. I ringraziamenti da fare sono tanti a partire dalla Regione Campania, all’Assessore Morniroli, sempre sensibile alle tematiche che riguardano il mondo della scuola e al Consigliere Petracca è che il nostro ponte con le istituzioni sovracomunali, alla Dirigente scolastica con la quale in questi due anni abbiamo portato avanti uno sforzo comune e poi ringrazio in modo particolare chi ha ideato e progettato tutto questo, ossia i tecnici, la Direzione dei lavori, l’Ufficio Tecnico, tutti i Dirigenti comunali, la Squadra della manutenzione e la Pubblica Assistenza che questa sera ci ha donato un defibrillatore che sarà posizionato qui, in questa nuova palestra».

«Si è trattato di un intervento importante – ha affermato la Dirigente scolastica Maria Antonietta Rizzo – Questo è un istituto Omnicomprensivo molto grande che accoglie i ragazzi dell’intera comunità di Grottaminarda e anche dei paesi limitrofi, e finalmente avremo anche una rinnovata palestra, è fondamentale offrire questi spazi agli alunni».

«Sono particolarmente legato a Grottaminarda – ha spiegato – il Consigliere della Regione Campania Maurizio Petracca – Vedere tante persone riunite per celebrare questo nuovo traguardo è motivo di grande soddisfazione e fiducia nel futuro. Una struttura riqualificata, più sicura e funzionale, che torna a disposizione della popolazione scolastica, delle associazioni sportive e dell’intero territorio, perché una palestra non è soltanto un luogo in cui praticare sport, ma anche uno spazio di socialità e aggregazione, dove soprattutto i più giovani imparano il valore delle regole, della collaborazione e dello stare insieme».

Come detto la giornata è proseguita con l’emozionante flash mob di ballo a cura delle allieve dell’ASD “Let’s Dance”, poi la schiacciata d’inizio da parte dei giovani atleti, il taglio della torta con un buffet e per concludere la partita amichevole tra l’ASD “Grotta Volley” e l’ASD “Molinara Volley”.

Una bellissima giornata per la comunità di Grottaminarda all’insegna dello sport e dell’aggregazione per sottolineare la conclusione di opere utili a migliorare la vita dei cittadini.

Nel particolare l’intervento alla Palestra comunale ha riguardato il rinforzo delle fondazioni, il rinforzo della struttura che ospita gli spogliatoi, l’inserimento di croci di rinforzo cosiddette di “Sant’Andrea”, completamente sostituita la copertura, rifatti gli appoggi di travi e pilastri in acciaio, rifatta la soletta della pavimentazione, nuovo tappetino, rifatti alcuni bagni. Dunque, non solo una struttura più bella ed accogliente ma soprattutto una struttura più funzionale e sicura.