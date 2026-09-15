Grottaminarda, “Suoni migranti” al Castello d’Aquino per la rassegna “I Luoghi della Musica”

Nella suggestiva e storica cornice del Castello d’Aquino farà tappa, anche quest’anno, la prestigiosa rassegna itinerante “I luoghi della Musica”. Venerdì 18 settembre, alle ore 19:30, “Suoni migranti” del “Counterpoint Duo”, ensemble formato dalla flautista Filomena De Pasquale e dal chitarrista Giorgio Albiani. Saranno eseguite musiche di Celso Machado, Laurent Boutros, H. Villa Lobos, Roberto Rossi, Jacques Ibert, Francesco Santucci, Astor Piazzolla.

L’appuntamento a Grottaminarda con il XXXIV Festival Internazionale di Musica da Camera in Irpinia è a cura dell’Associazione “Arturo Toscanini”, con la Direzione Artistica del Maestro Antonella De Vinco, il patrocinio del Comune di Grottaminarda, sotto l’egida della Regione Campania e del Ministero della Cultura. La finalità di questo concerto ad ingresso gratuito è duplice: promuovere la cultura musicale ed al contempo i beni culturali che diventano, appunto, “Luoghi della Musica”.

Il celebre progetto “Suoni migranti” del Counterpoint Duo, unisce la tradizione musicale classica e quella popolare in modo originale; le esibizioni di Filomena De Pasquale e Giorgio Albiani offrono un’esperienza d’ascolto immersiva ed emozionante. In questo caso sarà un viaggio musicale tra sonorità antiche e contemporanee alla ricerca di una dimensione sonora intima e profonda, in cui il potere benefico del suono e della musica, fin dall’antichità ritenuti capaci di guarire e riportare l’uomo dagli inferi alla terra, trova la sua dimensione e la sua ragion d’essere più profonda.

«La rassegna “I luoghi della Musica” nei diversi anni in cui fa tappa a Grottaminarda ci ha abituati ad un livello artistico altissimo – afferma la Delegata al Turismo, nonché Presidente del Consiglio comunale, Virginia Pascucci, – Il Castello d’Aquino sarà, ancora una volta, protagonista insieme alla musica, di questa nuova esperienza d’ascolto e di percezione del bello, uno spazio di conoscenza e di condivisione. Un appuntamento che coniuga la qualità della proposta musicale con la valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale. Invitiamo cittadini, appassionati e visitatori, a partecipare a questa serata certi che “Suoni migranti” saprà regalare emozioni e, al tempo stesso, contribuire a far conoscere e apprezzare sempre più il Castello d’Aquino e Grottaminarda».