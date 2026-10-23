A Grottaminarda si parte con la “Fiera del Disco”: un weekend all’insegna della musica analogica e del collezionismo vintage

Grottaminarda per due giornate diventa “Città del Disco”: domani, sabato 24 ottobre dalle 15:00 alle 21:00 e domenica 25 ottobre 2026 dalle 10:00 alle 20:30 presso l’Auditorium Comunale ci sarà la prima edizione della Fiera del Disco.

Un imperdibile appuntamento, con ingresso gratuito, per collezionisti, appassionati di musica e cultori del vintage organizzato da Cripta Maynarda e Puglia Eventi con il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

I visitatori avranno l’opportunità di immergersi tra migliaia di vinili, CD, cassette (MC), memorabilia, gadget e fumetti, con la possibilità di acquistare, scambiare o rivendere i propri pezzi da collezione.

Dalla grande musica d’autore al rock, dal pop al jazz, passando per il funk, il soul, l’elettronica e le colonne sonore, la fiera offrirà una selezione ricca e variegata adatta a tutti i gusti musicali e a tutte le età. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per riscoprire il valore del supporto fisico, incontrare altri appassionati e scovare pezzi rari e da collezione in un’atmosfera conviviale e stimolante. Due giornate interamente dedicate alla musica analogica e al collezionismo vintage, pensate per appassionati, nostalgici e semplici curiosi.