Grottaminarda, finanziato dalla Regione l’efficientamento della rete idrica comunale

Con Decreto della Giunta regionale n. 269, il Comune di Grottaminarda ha ricevuto un finanziamento pari a un milione e 667 mila euro per “Lavori di efficientamento della rete idrica comunale”.

Già sottoscritta la convenzione con la Regione, dunque, per fine anno si procederà con l’affidamento dei lavori che prevedono la sostituzione, in accordo con l’Alto Calore, delle condotte ammalorate.

Il finanziamento è stato erogato nell’ambito del PR Campania FESR 2021-2027 – Obiettivo di Policy 2 -Asse II – OS 2.5 – Azione 2.5.1.

Il Comune di Grottaminarda è uno dei pochi, il secondo in provincia di Avellino, ad aver ottenuto questo tipo di finanziamento in forma definitiva, proprio perchè il progetto è stato seguito in tutto il suo iter direttamente dall’Amministrazione comunale e dall’Ufficio Tecnico, a dimostrazione della ferma volontà di risolvere e superare le criticità storiche legate alla distribuzione dell’acqua attraverso una serie di azioni e questa è una delle più importanti.