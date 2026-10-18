Grottaminarda, domani al via la mensa scolastica nel nuovo edificio

Prenderà il via lunedì 19 ottobre il servizio di Refezione scolastica nel nuovo edificio realizzato con Fondi PNRR per accogliere la Mensa scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino. Oltre 130 i bambini tra Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, iscritti al Servizio per l’anno scolastico 2026/2027.

Il Comune di Grottaminarda ha messo a punto ogni dettaglio sia per rendere belli e accoglienti i nuovi ambienti, sia rispetto al menù che sarà servito ai bambini, sia riguardo la turnazione per fasce d’età.

Si avvisano, intanto, le famiglie che da quest’anno gli alunni potranno dire addio al kit monouso per utilizzare piatti, bicchieri e forchette proprio come a casa.

La nuova Mensa è stata costruita nell’area di pertinenza del plesso Centrale dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino, grazie ad un finanziamento di circa 600 mila euro, ottenuto nell’ottobre del 2024 attraverso l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

In poco più di un anno è stato realizzato un moderno edificio in classe nZEB (ossia ad energia “quasi zero”), antisismico, dotato di ambienti funzionali e moderni, con cucina, locali dispensa e per il personale, spazi rispondenti ai requisiti prescritti dalle vigenti norme sull’edilizia scolastica, al fine di garantire il benessere dei bambini, cogliendo appieno gli obiettivi della refezione scolastica, ovvero quello educativo e nutrizionale.