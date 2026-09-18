Grottaminarda-Carpignano, approvata la richiesta della cittadinanza di corse aggiuntive

L’Amministrazione provinciale di Avellino ha accolto la richiesta del Comune di Grottaminarda di integrare il “Servizio Minimo Aggiuntivo TPL” sulla tratta, in seguito alle criticità segnalate dai cittadini residenti nella frazione che, attraverso una raccolta di firme, avevano lamentato collegamenti inadeguati sia per l’utenza scolastica, sia per l’accesso ai servizi essenziali nel centro del paese.

Da lunedì 21 settembre 2026 saranno integrate dall’Air nuove corse di trasporto pubblico per la tratta Grottaminarda-Carpignano con questi orari:

7:45 Carpignano – Grottaminarda;

14:35 e 15:49 Grottaminarda – Carpignano.

«La frazione di Carpignano – afferma l’Assessore ai Trasporti del Comune di Grottaminarda, Marisa Graziano – conta numerosi studenti, persone anziane e cittadini privi di mezzo proprio, l’esiguo numero di corse disponibili in fasce orarie utili per andare e tornare da scuola ma anche per sbrigare faccende in centro, creava qualche disagio. Dunque, ci siamo attivati ed abbiamo sottoposto la problematica alla Provincia. Siamo, inoltre, rimasti in costante contatto con una portavoce dei cittadini di Carpignano per concordare al meglio gli orari delle corse aggiuntive in base all’ingresso e all’uscita scolastica e alle esigenze della popolazione. Il ringraziamento naturalmente, va all’Air e al Presidente Picone che continua a mettere al primo posto i cittadini».