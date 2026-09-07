Grande successo per “Si Qua Fata Sinant”: presenze record a Montemiletto

Si è chiusa con numeri eccezionali l’ultima edizione di “Sì Qua Fata Sinant”, un appuntamento che ha saputo conquistare un pubblico vasto e variegato, confermandosi come uno degli eventi più attesi e partecipati del territorio. La manifestazione ha richiamato una grandissima affluenza di turisti e appassionati, con l’area dedicata ai camperisti che ha registrato il tutto esaurito per l’intero fine settimana. A rendere unica l’atmosfera sono stati gli attesissimi spettacoli di fuoco, trampolieri ed artisti di ogni genere che sono stati capaci di creare momenti di grande impatto visivo e coinvolgimento emotivo per i presenti. Il punto culminante della serata è stato il tradizionale e suggestivo “Assalto al Castello”, una rappresentazione scenografica di rara bellezza che ha lasciato l’intero pubblico a bocca aperta, regalandosi come momento simbolo dell’evento. Grande rilievo è stato dato anche alla dimensione divulgativa e culturale. I podcast e gli incontri con illustri professori universitari hanno offerto spunti di riflessione di alto profilo, arricchendo il programma e riscuotendo un ottimo riscontro di pubblico, calando l’assalto nel vero medioevo. Accanto allo stupore degli spettacoli, un ruolo di primo piano è stato giocato dall’enogastronomia e dalla convivialità. I visitatori hanno potuto riscoprire i sapori autentici della tradizione attraverso un’offerta culinaria curata nei minimi dettagli. Un successo strepitoso ha riscosso l’ormai celebre “Pranzo sotto le Mura”, un momento conviviale che ha permesso a centinaia di commensali di degustare pietanze prelibate e ricette tipiche direttamente all’ombra delle storiche fortificazioni, unendo il piacere della buona tavola alla bellezza del borgo di Montemiletto.

“Vedere il nostro borgo così vivo, unito e gremito di persone entusiaste è la ricompensa più bella per tutti i mesi di lavoro dedicati a questa manifestazione. L’organizzazione esprime profonda gratitudine a tutti i partecipanti, ai relatori, alle forze dell’ordine, al comune di Montemiletto che hanno reso possibile questa straordinaria edizione. Un grazie speciale a tutto lo staff, agli standisti, agli espositori, agli artisti e a coloro che hanno collaborato. Appuntamento all’anno prossimo!”