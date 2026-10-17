Grande partecipazione ad Avellino per il corso base di semeiotica per cani e gatti

Questa mattina la sala della Chiesa di San Ciro Martire ad Avellino ha registrato il tutto esaurito: oltre 50 proprietari di cani e gatti hanno preso parte con entusiasmo ed interesse al corso base di semeiotica veterinaria dedicato agli animali domestici.

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L’iniziativa, promossa da Sara Spiniello in collaborazione con il Dottore Luigi De Rosa, medico veterinario, ha riscosso un eccezionale successo di pubblico. La lezione, intensa e coinvolgente, è stata strutturata in due parti: una prima metà teorica e una seconda metà dedicata alle dimostrazioni pratiche. L’interesse e l’attenzione dei partecipanti sono stati altissimi per tutta la durata dell’incontro, tra numerose domande approfondite, appunti presi con cura e frequenti richieste per poter ricevere le slide della lezione tramite email.

Un ringraziamento di cuore va a Padre Antonio per la calorosa ospitalità e al Dottore Luigi De Rosa per aver accolto fin dal primo momento la proposta con estrema gentilezza ed entusiasmo. Un sentito grazie va anche all’Assessora Enza Ambrosone, presente all’evento non solo nelle vesti istituzionali ma anche in quelle di affettuosa proprietaria di un cagnolino. L’Assessora ha seguito i lavori con grande interesse e ha portato i saluti del Sindaco, Nello Pizza, sottolineando l’attenzione e l’impegno costante dell’amministrazione comunale anche verso le tematiche legate al benessere degli animali.

Particolarmente soddisfatta Sara Spiniello, promotrice dell’evento insieme al Dottore De Rosa, che si è detta felice e al tempo stesso colpita dalla risposta così calda della cittadinanza e dal desiderio di approfondire temi fondamentali per la salute e la prevenzione dei nostri amici a quattro zampe. Anche il Dottore Luigi De Rosa ha espresso la propria gratitudine verso tutti i presenti per la grande ed attenta partecipazione, ribadendo l’importanza di momenti formativi e divulgativi di questo tipo.