Governo, linea dura contro i blocchi stradali: Urso annuncia la rimozione dei presidi e minaccia il carcere

“Il Viminale riferisce che si sta procedendo alle identificazioni, anche ai fini di rimuovere i presidi”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante un question time alla Camera, chiarendo che il Governo intende porre fine alle proteste che stanno bloccando la viabilità. Il ministro ha tenuto a precisare la severità delle nuove norme introdotte dai decreti Sicurezza varati dall’esecutivo, avvertendo i manifestanti sulle pesanti conseguenze legali. “Impedire il passaggio dei soli camion, lasciando transitare le automobili, configura comunque un blocco stradale, con conseguenze penali anche detentive”, ha ricordato il ministro, sottolineando che non ci saranno sconti per chi ostacola la viabilità, anche in modo selettivo.

Oltre alla stretta giudiziaria, il Governo fa leva anche sulle dinamiche interne al mondo del trasporto per giustificare lo sgombero. Urso ha infatti sottolineato come siano le stesse associazioni di categoria a chiedere lo sblocco della situazione: “È importante, credo che sia significativo e emblematico, che le stesse associazioni dei trasportatori ci chiedono, chiedono al ministero dell’Interno, di far rimuovere i blocchi”.