SUMMONTE- C’è chi la divisa la indossa per mestiere e chi, invece, la porta cucita nell’anima anche dopo averla riposta nell’armadio. È il caso del Maresciallo Gianni Macchia, figura storica e volto amatissimo della Polizia Municipale di Summonte, che oggi spegne ottanta candeline circondato dall’affetto della sua splendida famiglia. Un traguardo importante, quello degli 80 anni, che celebra non solo una vita lunga e intensa, ma anche un percorso umano e professionale fatto di dedizione, rigore e profondo senso civico. Per decenni, infatti, il Maresciallo Macchia è stato un punto di riferimento sicuro sulle strade e nelle piazze di Summonte, facendosi apprezzare dai colleghi e dai cittadini non solo per la sua autorevolezza, ma anche per quel garbo, quell’umanità e quella disponibilità all’ascolto che hanno sempre contraddistinto il suo operato. Oggi, smessi i panni del comandante severo ma giusto, il Maresciallo esercita con altrettanta passione il suo incarico più bello: quello di marito, padre e, soprattutto, nonno. Un “comandante” dal cuore d’oro, capace di guidare la famiglia con saggezza, ironia e una presenza costante, diventando un esempio luminoso di onestà e amore per i suoi nipoti.

A rendergli omaggio in questa giornata così speciale sono la moglie Carmelina, i figli Stefania e Massimo, il genero Roberto, la nuora Valeria e gli adorati nipoti Renato e Anastasia, che hanno voluto dedicargli un messaggio pieno di gratitudine:

«Caro nonno, ottant’anni sono un traguardo straordinario, il racconto di una vita vissuta con onore, impegno e tanto amore. Per tutta il paese sei stato un punto di riferimento in divisa, ma per noi sei molto di più: sei la nostra roccia, il nostro porto sicuro e il miglior maestro di vita che potessimo desiderare. Grazie per ogni tuo consiglio, per i tuoi racconti e per esserci sempre. Auguri di cuore per i tuoi primi 80 anni, con tutto il nostro affetto!». Al Maresciallo Gianni Macchia giungano i più calorosi auguri di buon compleanno da tutta la sua famiglia, dal Sindaco di Summonte Dott. Ivo Capone, dalla Amministrazione Comunale, dagli Amici del Coro “ Laeti Cantores” e da quanti, in questi anni, hanno avuto il privilegio di conoscerlo e stimarlo.