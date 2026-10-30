Giustizia, la dottoressa Maria Ilaria Romano eletta nel Consiglio Superiore della Magistratura

La Dottoressa Maria Ilaria Romano, Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Benevento, che ha competenza oltre che sul capoluogo e sugli altri 77 Comuni della provincia di Benevento, anche su oltre 30 Comuni della provincia di Avellino, è stata eletta dai magistrati italiani che faranno parte, oltre a 10 membri nominati dal Parlamento Italiano, del CSM. Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, si inserisce all’interno del potere giurisdizionale ed assolve il compito di gestire la vita professionale dei magistrati (assunzioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari, ecc.). Si tratta di una nomina prestigiosa per la Dottoressa Romano che attualmente già ricopre l’importante ruolo di Vice Presidente del Consiglio della Giustizia Tributaria, che è l’organo di autogoverno dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, meglio note nel recente passato come “commissioni tributarie provinciali e regionali”. In occasione delle elezioni del 2023, la Dottoressa Romano era stata il magistrato donna più votato in Italia. L’ulteriore elezione presso il CSM, costituisce anche un risultato storico per le cosiddette aree interne, tenuto conto che per la prima volta un giudice in servizio presso il Tribunale di Benevento entrerà a far parte di questo organo di rilievo costituzionale. Il compianto padre del Giudice, il Dott. Aristide Romano, è stato anch’esso un noto magistrato, tanto da ricoprire la funzione di Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, ed il fratello, il Dottor Ambrogio Romano, dal 2010 è il Presidente dell’Ordine dei Notai di Benevento ed Ariano Irpino (che comprende, oltre alla Provincia di Benevento e allo stesso Comune di Ariano Irpino, le sedi di Mirabella Eclano, Grottaminarda e Vallata), ed è inoltre docente presso l’Università del Sannio. La Dottoressa Maria Ilaria Romano è stata nominata dai colleghi magistrati con funzione giudicante dei distretti delle Corti di Appello di Napoli (tra cui, quindi, i giudici in servizio presso i Tribunali di Benevento ed Avellino), di Salerno, Campobasso, L’Aquila, Ancona, Bologna e Cagliari.