AVELLINO- Chat bot, deskilling, output, deep fake, prova digitale. Sono alcuni dei termini e degli effetti relativi al rapporto con l’ intelligenza artificiale. Ogni settore ormai deve fare i conti e soprattutto ragionare su quali effetti possa produrre, la cosiddetta “macchina intelligente”. Anche un settore come la Giustizia, dove la competenza e la valutazione dell’uomo, basti pensare alla valutazione del giudice e al ragionevole dubbio che è uno degli aspetti fondamentali della cultura giuridica italiana. Ed e’ proprio su questo rapporto, sulle preoccupazioni legate ad un uso della macchina senza una adeguata alfabetizzazione che ieri pomeriggio, la Scuola Tereitoriale di Formazione Professionale della Camera Penale Irpina ha organizzato un confronto a tre voci, quella del mondo accademico, della magistratura e dell’avvocatura sul tema “Cyber Crime e Intelligenza artificiale: le nuove frontiere della prova penale e della difesa”. Un tema di strettissima attualita’, considerato che in pochi giorni ben tre eventi si siano confrontati con il futuro del settore Giustizia e il rapporto con l’IA (intelligenza artificiale). Un dibattito non solo tecnico quello proposto dalla scuola presieduta dal penalista Stefano Vozella, che come ha sottolineato nel suo intervento il moderatore dell’incontro, il penalista Raffaele Petrillo, ha evidenziato come negli ultimi anni quello che sembrava un settore di nicchia, il cybercrime, abbia assunto un ruolo centrale nel settore della Giustizia. E che la Scuola di Formazione abbia proprio deciso di scandagliare e approfondire il rapporto tra giustizia penale e l’ intelligenza artificiale. Partendo dai possibili usi e soprattutto gli abusi che vengono commessi sotto diverse forme ed anche l’utilizzo dello strumento tecnologico. A portare i saluti alla platea presente nell’aula Livatino del Palazzo di Giustizia, il presidente dell’ Ordine degli Avvocati Fabio Benigni e il tesoriere della Camera Penale, l’avvocato Mauro Alvino, presente insieme al presidente Gaetano Aufiero e al segretario Costantino Sabatino.

IL PROFESSORE COPPOLA: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E’ DAVVERO INTELLIGENTE?

“L’intelligenza artificiale, ma è veramente intelligente?”. E’ la prima parte di una vera e propria “alfabetizzazione” proposta nel suo intervento da Fabio Coppola, docente universitario di Diritto Penale e Intelligenza Artificiale presso l’Università di Salerno, che ha proposto alla platea anche un piccolo esperimento per mostrare quello che non e’ sicuramente esempio di intelligenza nella macchina dell’IA, ovvero il caso del sindaco Brian Hood. Coppola, che ha iniziato gli studi accademici e soprattutto gli insegnamenti di questa materia nel 2022, ha ammesso come:

“Da appassionatissimo quindi ero un entusiasta dell’intelligenza artificiale applicata al dritto” visto che si sarebbe potuto “fare tutto quanto avevamo sempre desiderato, ovvero avere degli assistenti virtuali dello studio è dell’ufficio” allo stato attuale ha invece rilevato come ” sono tremendamente preoccupato, ma quello che vi preoccupa non è tanto l’asserita intelligenza della macchina, ma quella che Mantovani, lo conoscete tutti, un maestro del diritto penale scomparso da poco, in un manuale bellissimo che vi invito a leggere ha definito la stupidità umana, che forse è il vero problema siamo noi, se riteniamo davvero che quello strumento non sia solo uno strumento ma che la macchina sia piu’ intelligente dell’uomo”. Una considerazione che porta al “deskilling”, che Coppola ha spiegato così: “come abbiamo perso la capacità di muoverci in auto con le mappe o come si faceva prima con il sesto senso, conoscendo le strade, oggi usiamo tutti i navigatori perché alle nuove generazioni sembra cringe chiedere informazioni o indicazioni stradali, il deskilling avverrà anche sulle attività umane che stiamo acriticamente e inopinatamente delegando alla macchina. Tra cui la scrittura e il linguaggio”. Per questo è importante l’alfabetizzazione, ovvero conoscere l’uso della macchina. Lo scenario è quello di una parola che non va oltre il contenuto dei chatbot. Un passaggio fondamentale e’ quello relativo alla illusione della macchina intelligente. Ha spiegato Coppola: “Questa illusione della macchina intelligente ha un nome, un vocabolo entrato nel 2025 del nostro dizionario di con questo significato epistemia, cioè l’illusione che abbiamo a che fare con la macchina intelligente, quanto in realtà da solo risposte per approssimazioni statistiche”. Per il docente universitario pero’ “di questo strumento non dobbiamo farne un demonio almeno ora, ma assodato che è meno intelligente di quanto noi crediamo, che tipo di utilizzo possiamo farne all’interno dello studio professionale e all’interno della Giustizia penale?”. La risposta per Coppola sta in una serie di norme, a partire dalla legge 132 del 2025. Ha spiegato il docente: “secondo l’articolo 13 della legge 132, l’utilizzo di sistemi di IA in professioni intellettuali, compresa quella di avvocato, deve avvenire soltanto con una finalità strumentale e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale”. L’ utilizzo da parte dei magistrati, le norme introdotte per sanzionare chi non compie un corretto utilizzo dell’ intelligenza artificiale sono stati altri aspetti dell’intervento-alfabetizzazione, che il docente universitario ha proposto alla platea.

IL PM SODANO:

“Ricollegandomi alle considerazioni fatte dal professor Coppola rispetto all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito dell’attività giurisdizionale guardo con grande curiosità, ma estrema preoccupazione”. Ha aperto così il suo intervento il sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Giovanni Sodano, che ha analizzato in particolare il tema della “prova digitale”. “Tema estremamente complesso direi non solo per l’organo inquirente, ma anche per i difensori, chiamati a tutelare le istanze degli indagati anche delle persone offese nell’ambito del del procedimento penale”. E il magistrato si e’ soffermato sulla definizione della prova digitale: “lo diceva poc’anzi l’avvocato Petrillo nel corso degli ultimi decenni ha assunto nel procedimento penale un ruolo strutturale non più combinato al cosiddetto Cyber, in quanto, anche fattispecie di ben altra natura, oramai devono essere provate mediante l’ acquisizione di prove digitali nell’ambito sia della fase delle indagini preliminari sia del dibattimento. Il tema innanzitutto è definire la prova digitale, perché sul punto non vi è un concetto univoco nell’ambito della normativa nazionale. richiamando l’articolo 234 del codice di rito, potremmo definire in maniera omnicomprensiva la prova digitale come la rappresentazione, ovvero tutto ciò che può essere oggetto di prova ai sensi del 192 del codice di rito, incorporato in una base materiale con metodo digitale. In sostanza vi è una sovrapposizione della nozione di prova digitale con quella di documento informatico. Il che chiaramente pone due ordini di problemi. Il primo problema sta nell’ acquisizione, il secondo nella conservazione dei dati che andiamo ad acquisire tema spesso trascurato rispetto al quale il legislatore nazionale e’ intervenuto con una serie di indicazioni di massima che hanno mandato in crisi innanzitutto la polizia giudiziaria prima e gli organi inquirenti”.

L’AVVOCATO GUIDA: IL REATO OLTRE LO SCHERMO

«Il reato oltre lo schermo». Il tema su cui si e’ concentrato tra gli altri l’intervento dell’avvocato Pasquale Guida, Direttore Scientifico dell’Osservatorio Novità Giurisprudenziali di Legitimità del COA di Napoli, che ha preso le mosse da una domanda che la pratica giudiziaria rende sempre più attuale: quanto incide la dimensione digitale sulla qualificazione penale di un fatto? Da qui ha mosso il suo intervento per considerare come le categorie tradizionali del diritto penale operano di fronte a condotte realizzate attraverso le nuove tecnologie. Si e’ soffermato su alcune questioni interpretative emerse nella giurisprudenza.Il filo conduttore e’ stato il passaggio dalla ricostruzione del fatto concreto alla scelta della norma applicabile. Aerre