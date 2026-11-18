Dopo una parentesi elettorale intensa e ricca di soddisfazioni, Giuseppe Aurigemma torna alla guida dell’associazione “Nui rà Ferrovia”, riprendendo un percorso che negli ultimi anni ha contribuito a costruire una realtà ormai riconosciuta e apprezzata dai residenti di Borgo Ferrovia e da tutta la città.

Un ritorno che rappresenta, prima di tutto, la volontà di continuare a mettere a disposizione del territorio energie, competenze ed esperienza. Perché l’impegno per gli altri, la partecipazione e l’attenzione ai bisogni delle persone non sono necessariamente legati alla possibilità di ricoprire un ruolo istituzionale.

Sono, piuttosto, una scelta quotidiana, che può trovare espressione in tanti luoghi e attraverso strumenti diversi. E l’associazionismo, in questo senso, resta uno dei modi più concreti per dare risposte alla comunità.

L’esperienza elettorale ha rappresentato per Aurigemma un momento importante di confronto e crescita, permettendogli di incontrare cittadini, raccogliere istanze e approfondire ulteriormente le esigenze del territorio. Un patrimonio di relazioni e conoscenze che oggi potrà tradursi in nuova energia per l’attività associativa.

“Nui rà Ferrovia” è diventata in pochi anni un punto di riferimento per il quartiere avellinese e per l’intera città: in particolare per le famiglie, i bambini, i ragazzi e gli anziani, grazie a una serie di iniziative e servizi completamente gratuiti. Un impegno portato avanti per salvaguardare le pari opportunità per le fasce più deboli della popolazione e favorire occasioni di integrazione e inclusione, come dimostra il sostegno in prima linea della squadra di calcio “Atletico Clandestino”, nata in sinergia con l’Associazione Gambiani di Avellino.

Il suo braccio operativo è “Noi Point”, una realtà che ogni giorno coinvolge giovani volontari desiderosi di mettersi al servizio degli altri, offrendo un supporto concreto attraverso attività come il baby stop, laboratori creativi per bambini e ragazzi e l’assistenza agli anziani.

Ma “Noi Point” non è soltanto uno spazio di solidarietà e sostegno alle famiglie. È anche un’importante occasione di formazione e crescita professionale per i giovani, accompagnati in un percorso di orientamento e sviluppo delle competenze da figure con esperienza manageriale, che ne monitorano i progressi e ne valorizzano le capacità. Quando si presentano le condizioni, il percorso può tradursi anche in concrete opportunità di inserimento lavorativo, attraverso il dialogo costante con le imprese che sostengono il progetto.

È proprio da questo patrimonio di attività, relazioni e risultati che Aurigemma intende ripartire, con l’obiettivo di consolidare quanto costruito e ampliare ulteriormente a tutta la città le opportunità offerte al quartiere.