Giro d’Italia, pronto un comitato per “valorizzare” le tappe irpine

Personalità del mondo scientifico, medico, della cultura, della scuola, dell’imprenditoria e dello sport. Marco Miele, tra gli imprenditori più lungimiranti della provincia di Avellino e punto di riferimento per Rcs per le due tappe irpine del Giro d’Italia 2023, sta ora lavorando alla creazione di un comitato pronto a valorizzare la grande ed irripetibile occasione di marketing e di ritorno economico che porterà con sé la grande carovana rosa.

In questo ore Miele, insieme a Giuseppe Albanese, presidente di Ecoevolution bike, sta tenendo una serie di incontri proprio per questo motivo. Come si sa, buona parte dell’Irpinia sarà “toccata” dalla kermesse: il 9 maggio arrivo al Lago Laceno, il 10 partenza da Atripalda direzione Salerno.

Nei prossimi giorni anche l’amministrazione provinciale, presieduta da Rizieri Buonopane, avrà degli incontri. Con le amministrazioni comunali interessate dalle tappe. All’ente di piazza Libertà, l’onere di rifare il manto stradale delle arterie di sua competenza.