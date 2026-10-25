«I giovani non devono andare via»: da Piazza Libertà agricoltori e studenti annunciano lo stato di mobilitazione permanente

Piazza Libertà, una domenica pomeriggio che si pone a chiusura di una settimana che difficilmente si dimenticherà qui al Sud – soprattutto per chi ha contribuito attivamente alla causa – e una sorta di “allenza sociale”, determinata a non spegnersi. Da una parte la terra, con gli agricoltori stanchi, lesi dalla crisi del settore; dall’altra il futuro, rappresentato dalle nuove generazioni e, nel caso di specie, dal Collettivo Studentesco Irpino e dai Giovani Comunisti. Insieme per dire no al carovita, alla corsa al riarmo e al progressivo impoverimento delle zone interne, in un presidio congiunto ed unitario alimentato da una finalità forte: impedire che le mobilitazioni dei giorni scorsi scivolino nel dimenticatoio, soffocate dal “muro” alzato da Roma, dall’esecutivo.

Il rischio concreto che l’Irpinia perda le sue nuove generazioni è stato il filo conduttore dell’intervento di Roberto Lauro,presidente del Comitato Agricoltori. «I giovani sono il nostro futuro: i nostri figli, se non facciamo qualcosa, andranno via. Cerchiamo di lottare per non farli andare via dal nostro territorio». Per la categoria degli agricoltori, l’esigenza prioritaria allo stato attuale della situazione ricade sull’attivazione immediata dello stato di crisi e il varo di misure straordinarie. Sulla medesima scia l’agricoltore Antonio Carbone: «Stiamo combattendo per la stessa cosa: salvare quel poco di agricoltura che può essere salvato in funzione del futuro dei nostri figli. Noi non ci fermiamo e non ci facciamo intimorire, le proteste si allargheranno sempre di più a livello nazionale».

A raccogliere il “guanto di sfida” è stato il fronte giovanile. Antonio Liuzzi, coordinatore dei Giovani Comunisti, ha proclamato uno stato di “mobilitazione permanente” per contrastare l’aumento del costo della vita e le scelte intraprese del Governo. «Noi non ci stiamo, solo uniti possiamo fare la differenza», ha affermato Liuzzi, illustrando il calendario delle prossime iniziative che vedrà i ragazzi di Montella e di altri centri della provincia scendere in piazza martedì, fino all’adesione allo sciopero generale di venerdì prossimo, con tanto di autobus organizzato per raggiungere il corteo regionale a Napoli.

Nel corso della manifestazione, Liuzzi si è espresso sugli episodi accaduti in altre piazze italiane, respingendo le accuse di violenza: «Siamo stanchi di strumentalizzazioni. Dicono ci siano stati episodi di violenza, ma la violenza la stiamo vedendo nelle manganellate, nei lacrimogeni lanciati ad altezza uomo. Le vere violenze, piuttosto, sono gli stipendi bassi e il riarmo, non queste manifestazioni. Fa sempre comodo mettere la polvere sotto al tappeto: è più facile emanare il decreto sicurezza piuttosto che impegnarsi per ascoltare e incontrare le parti sociali. Questo è il governo della propaganda, non delle cose concrete».

Da Avellino, da Piazza Libertà, parte così un appello alla partecipazione collettiva. L’obiettivo, hanno ribadito gli organizzatori, è saldare le rivendicazioni dei giovani a quelle dei lavoratori e dei cittadini in quanto solo con l’aggregazione di una massa critica numericamente elevata, si potranno avere chances di ascolto e, dunque, chances di adozione da parte del Governo di provvedimenti adeguati.