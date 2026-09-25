Giornate Europee del Patrimonio: l’Archivio di Stato di Avellino aderisce con un’apertura straordinaria

L’Archivio di Stato di Avellino prenderà parte alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata, per l’Italia, dal Ministero della Cultura.

Nelle due giornate del 26 e 27 settembre 2026 sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale.

L’Archivio di Stato di Avellino, in tale occasione, sarà eccezionalmente aperto al pubblico sabato 26 settembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Sarà possibile visitare gli ambienti al piano terra dell’edificio, nonché la mostra documentaria “Lo sviluppo dell’archeologia irpina attraverso le carte dell’Archivio Pescatori”.

Alle ore 12:00, inoltre, il pubblico presente avrà l’opportunità di assistere a un concerto per quartetto a cura degli allievi del Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, grazie alla proficua collaborazione fra l’Archivio di Stato e il Conservatorio diretto dal Maestro Maria Gabriella Della Sala.

I Maestri Manuel Molinario (oboe), Laura Esposito (violino), Cecilia Di Laura (viola) e Teresa Vallese (violoncello) eseguiranno l’Allegro moderato dal Quartetto per flauto e archi n.1 in re maggiore (versione per oboe e archi) di Domenico Cimarosa, e il Quartetto per oboe e archi in fa maggiore KV 370 (Allegro – Adagio – Rondò. Allegro) di Wolfgang Amadeus Mozart.

Nel corso della mattinata è prevista la visita del sindaco di Avellino, Avv. Nello Pizza.