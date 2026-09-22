Giornata mondiale senza auto, Iacovacci: «La mobilità è un diritto di tutti»

Nell’ambito della Giornata mondiale senza auto e della Settimana Europea della Mobilità, l’amministrazione comunale di Avellino ha vissuto una giornata di confronto dedicata al tema della mobilità sostenibile e dell’accessibilità urbana. L’assessore alla mobilità Ettore Iacovacci ha partecipato, insieme ad AIR Campania, al laboratorio sul Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche e sul Trasporto Pubblico Locale.

«Una città più sostenibile, accessibile e vivibile si costruisce insieme, attraverso le scelte quotidiane di ciascuno di noi e con un dialogo costante tra istituzioni, tecnici, associazioni e cittadini»: la mobilità da intendersi quale diritto di movimento in sicurezza e autonomia. Un diritto che spetta a tutti e che deve essere garantito pienamente alle persone con disabilità, degli anziani, dei bambini e di chi ogni giorno incontra ostacoli negli spazi urbani. Le passeggiate partecipate all’Autostazione e alla Stazione ferroviaria sono state un’occasione concreta per osservare il territorio, ascoltare esigenze e raccogliere proposte utili a migliorare Avellino. Ne è derivato un invito ai cittadini: «Quando possibile, lasciamo l’auto a casa. Camminiamo di più, utilizziamo la bicicletta, scegliamo il trasporto pubblico. Sono piccoli gesti che contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria, la sicurezza delle nostre strade e la vita dell’intera comunità».