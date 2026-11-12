Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, ANCI e UNICEF lanciano “Go Blue”: l’invito anche ai Comuni irpini

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Si avvicina a grandi passi il 20 novembre 2026, data in cui si celebrerà la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza. Per l’occasione, il Comitato Italiano per l’UNICEF e l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) rinnovano l’appello a tutte le amministrazioni locali d’Italia per aderire alla mobilitazione nazionale “Go Blue”. Un invito che il Comitato Provinciale UNICEF di Avellino raccoglie e rilancia con forza alle Sindache e ai Sindaci dell’Irpinia.

L’iniziativa, che quest’anno celebra il 37° anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, invita i Comuni a illuminare di blu un monumento, un edificio pubblico o un luogo simbolico del proprio territorio proprio nella giornata del 20 novembre e nei giorni limitrofi.

Il colore blu non è solo una scelta cromatica, ma il simbolo universale dei diritti, della speranza e del futuro per ogni bambino. Accendere una luce sui diritti attraverso l’illuminazione di un luogo simbolo significa rendere visibile l’attenzione dell’ente locale verso le nuove generazioni, ricordando che i diritti di bambine, bambini e adolescenti rappresentano una priorità assoluta dell’azione amministrativa. Un gesto semplice ma dal forte valore comunicativo, pensato per coinvolgere la cittadinanza, le famiglie e le scuole, dando vita a un grande “filo blu” che collega idealmente città grandi e piccole di tutta Italia.

Il Comitato Provinciale UNICEF di Avellino invita pertanto le amministrazioni comunali della provincia a rispondere all’appello congiunto di ANCI e UNICEF Italia, segnalando la propria adesione all’indirizzo cittamiche@unicef.it.

Successivamente all’illuminazione, i Comuni potranno trasmettere una foto del luogo simbolo per entrare a far parte della mappa nazionale interattiva sul sito di UNICEF Italia, che si popolerà progressivamente con le adesioni da tutto il Paese.

L’iniziativa sarà inoltre un’occasione per una forte mobilitazione digitale: amministratori e cittadini sono invitati a condividere foto e messaggi sui canali social utilizzando l’hashtag ufficiale #GoBlue e taggando UNICEF Italia.

Questo appello si inserisce nel più ampio e continuativo impegno che l’UNICEF promuove a fianco dei territori. Un’azione che in Irpinia e in Italia si declina tutto l’anno attraverso programmi specifici pensati per gli enti locali, come il Programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”, dedicato ai centri con più di 10.000 abitanti, e il progetto “Piccoli Comuni, Grandi Diritti”, pensato per valorizzare la centralità delle piccole realtà locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Il comitato UNICEF Avellino e gli operatori del Servizio Civile Vi ringraziano.

“Mobilitiamoci per accendere una luce sui diritti!”

Per il comitato UNICEF Avellino

La Presidente provinciale Prof.ssa Tonia De Giuseppe