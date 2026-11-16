Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia istituita in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, l’I. C. Serino” rinnova il suo impegno nella valorizzazione della pratica filosofica all’interno del percorso educativo. Nell’ambito della nona edizione del progetto d’Istituto “LIBRARTE”, coordinato dalla Prof.ssa Tiziana Pianese, la scuola ha dedicato un momento di approfondimento mirato agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, inserito nel ciclo “Incontri con l’autore”.

La filosofia, ponendo interrogativi essenziali sull’essere umano, favorisce lo sviluppo di un pensiero critico e indipendente. In un periodo delicato e di profonda trasformazione come l’adolescenza, questa disciplina rappresenta uno strumento imprescindibile per stimolare un dialogo costruttivo e una riflessione consapevole, aiutando i giovani ad arginare il disorientamento causato dal sovraccarico di informazioni con cui si confrontano quotidianamente.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Ordine e disordine”. L’iniziativa ha inteso offrire uno spazio di riflessione sulle tensioni del mondo contemporaneo, interrogando il rapporto tra stabilità e trasformazione. Su queste premesse si è sviluppato l’intervento del Prof. Antonio De Feo, docente di filosofia, che ha dialogato con gli studenti partendo dallo spunto: “Caos… Cosa? (dal disordine arriva la soluzione)”.

Poiché i ragazzi sperimentano quotidianamente il “caos” sul piano emotivo, relazionale e scolastico, l’obiettivo dell’incontro è stato capovolgere questa prospettiva: dimostrare che il disordine non rappresenta un ostacolo insormontabile, bensì una potente forza creativa da cui può scaturire una nuova e più matura consapevolezza.

Una delle riflessioni più preziose che i ragazzi portano a casa è racchiusa nella bellissima metafora regalata dal relatore: la collana di perle. Le singole perle rappresentano le nozioni, le diverse materie scolastiche o le esperienze della vita; sono preziose, visibili, e ad un primo sguardo sembrano essere l’unica cosa che ha valore. Tuttavia, senza un filo invisibile a tenerle insieme, le perle cadrebbero a terra disperdendosi in modo caotico. È esattamente questo il disordine: tante nozioni separate, o tante informazioni slegate come quelle dei social, non fanno la vera conoscenza ma creano solo confusione. Quel filo invisibile è proprio la filosofia, ovvero il pensiero critico, l’unico elemento capace di collegare tutte le discipline e le esperienze umane, trasformando frammenti isolati in un tutto armonico e dotato di senso.

In sintesi, il Prof. De Feo ha voluto trasmettere che la filosofia non è un’ulteriore materia da imparare a memoria, ma lo strumento mentale che permette di unire i puntini di tutto ciò che impariamo, dando forma alla nostra comprensione del mondo.

L’Istituto ringrazia sentitamente il Prof. Antonio De Feo per aver condotto questo bellissimo incontro, mettendo a disposizione della scuola, a titolo volontario e gratuito, le proprie competenze. Questo contributo costituisce un valore inestimabile che arricchisce concretamente l’offerta formativa dell’I.C. Serino, offrendo agli studenti una preziosa bussola per il loro futuro e un virtuoso modello di impegno civile. Un doveroso e sentito ringraziamento va infine alla Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Antonella De Donno, che accogliendo e sostenendo con entusiasmo il progetto “Librarte” continua a offrire ai ragazzi opportunità di crescita culturale e personale dal valore inestimabile.