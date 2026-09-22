Giornata del cuore: lunedì 28 settembre visite ed esami gratuiti per le donne all’Ospedale di Ariano Irpino

Una giornata dedicata alla salute del cuore delle donne. L’Asl Avellino aderisce alla (H)

Open Week sulle malattie cardiovascolari, promossa da Fondazione Onda ETS, con una giornata dedicata a visite ed esami gratuiti il 28 settembre presso il Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino nella rete degli ospedali con il bollino rosa. L’obiettivo è favorire la prevenzione, facilitare l’accesso alla diagnosi precoce e accrescere la consapevolezza sulle malattie cardiovascolari e sui principali fattori di rischio nella sfera femminile.

Nel 2023 le malattie del sistema circolatorio hanno causato in Italia oltre 206 mila decessi, rappresentando quasi il 31% di tutte le morti registrate e confermandosi la principale causa di mortalità nel Paese. Il loro impatto è particolarmente significativo nella popolazione femminile: sono responsabili del 33% dei decessi tra le donne, rispetto al 28% tra gli uomini.

Al centro di questa edizione dell’(H) Open Week sulle malattie cardiovascolari sono le

cardiomiopatie, un gruppo eterogeneo di patologie che interessano il muscolo cardiaco, modificandone struttura e funzionalità. Possono manifestarsi con affanno, stanchezza, dolore toracico, palpitazioni o perdita di coscienza; in alcuni casi, tuttavia, rimangono a lungo asintomatiche e vengono riconosciute soltanto durante un controllo medico o in seguito a un evento cardiovascolare.

Molte cardiomiopatie hanno, inoltre, una componente genetica e possono interessare più

persone all’interno della stessa famiglia. Per questo il percorso diagnostico non riguarda soltanto il singolo paziente, ma può rendere opportuni la valutazione dei familiari, il monitoraggio nel tempo e, nei casi indicati, il ricorso alla consulenza e ai test genetici.

Lunedì 28 settembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 le donne interessate potranno

accedere, su prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili, a visite cardiologiche con ECG presso l’Ambulatorio di Cardiologia. Per info e prenotazioni contattare il numero 0825 877338 o inviare un’email a antscaperrotta@aslavellino.it