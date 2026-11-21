In occasione della ricorrenza della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, che si celebra il 25 novembre di ogni anno, l’Istituto, su impulso del Comitato Unico di garanzia (CUG) e della Direttrice Generale, è impegnato attivamente con azioni di sensibilizzazione e servizi a tutela delle donne vittime di abusi e violenze, in rete con le altre istituzioni.

La Sede Provinciale Inps di Avellino aderisce a tale nobile iniziativa attraverso l’affissione da lunedì 24.11. 2026, presso la Sala URP di Sede, delle seguenti locandine tematiche :

Un “Posto Occupato”;

“25 Novembre non sei sola”;

Sarà altresì distribuita la “Guida in 9 passi per donne vittime di violenza di genere”.

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Nel pomeriggio, la Sede del Centro Medico Legale INPS di Viale Italia, sarà illuminata di colore rosso attraverso fari a led appositamente predisposti.