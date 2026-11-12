Giornalismo, l’omaggio della città al direttore Gianni Festa per i suoi 65 anni di carriera

AVELLINO- “Ne ho viste di tutti i colori e sono un testimone, un po’ nostalgico, della nostra professione”. E’ una delle riflessioni che il direttore Gianni Festa, maestro di giornalismo e decano della stampa nella provincia di Avellino ha voluto offrire nel giorno in cui la città di Avellino lo omaggia per i suoi 65 anni di carriera professionale. Nell’aula consiliare della città capoluogo, infatti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della politica e del giornalismo irpino e campano, hanno voluto abbracciare il direttore Festa nel giorno in cui il Comune di Avellino ne ha celebrato l’impegno. Instancabile, rigoroso, mai piegato al potere, Visionario e capace di prevedere con anticipo i tempi. Il tempo del giornalismo, quello che ha vissuto dall’esperienza del Corriere dell’Irpinia di Dorso e della tipografia Pergola, fino all’avvento delle nuove tecnologie e oggi dell’intelligenza artificiale. Quella a Palazzo di Citta’ e’ stata una giornata di emozioni, come ha ricordato lui stesso: “Tante, tantissime. Tra successi, insuccessi e casi particolari. C’è il giornalismo che cambia e la domanda che mi pongo: l’intelligenza artificiale è davvero intelligente? Che cosa ci regala? Penso che 65 anni vissuti attraversando fatti importanti, epocali, come il terremoto nella mia terra, che ho seguito da inviato, oppure Tangentopoli, i rapimenti, il caso Moro, le lettere con Bettino Craxi, siano un patrimonio di esperienze enorme. Ne ho viste di tutti i colori e sono un testimone, un po’ nostalgico, della nostra professione.

Oggi noto, innanzitutto, l’ingresso di nuovi social network, che espongono la figura del giornalista a rischi gravissimi. Le fake news, per esempio. Viene diffusa una notizia che non si riesce a verificare, il tempo a disposizione è talmente limitato che si finisce per cadere nell’errore.Ci sono tante, tantissime cose. L’altra sera, in occasione di questo evento, sono andato a consultare il mio archivio personale per vedere che cosa avessi fatto nella vita. Mi sono trovato di fronte a 60-70 mila articoli e mi sono chiesto: «Ma com’è possibile? Che cosa è successo? Quando li ho scritti?».Tale è stata la velocità degli eventi e delle vicende che hanno richiesto la mia attenzione. Non sono stato neanche in grado di scegliere, perché 65 anni rappresentano un’epoca, forse qualcosa di più.L’ho vissuta intensamente e ho avuto la fortuna di poterla raccontare, per quanto mi è stato possibile. Ho capito che il mestiere di giornalista è il più bello del mondo, ma anche il più rischioso”. Una riflessione che ha riguardato anche il rapporto con i lettori: ” I lettori non sono cambiati. Il lettore è sempre più avanti rispetto alle cose che si dicono e si raccontano. Avverte la situazione sulla propria pelle e si fa un’opinione. Poi deve verificarla attraverso la stampa, l’informazione e i nuovi social. Il lettore è sempre molto più avanti del giornalista, perché quest’ultimo tende oggi, in una funzione diversa, a essere comunque soggetto.Mi è capitato di confrontarmi con decine di testate e di chiudere molte porte, senza sbatterle, perché ho rispetto delle persone. Un tempo, per esempio, la politica dominava l’informazione. Forse era meglio, perché oggi è il potere economico a utilizzare l’informazione. Il caso del Fatto Quotidiano, per esempio, è sconvolgente”.

IL SINDACO PIZZA: OMAGGIO AD UN TESTIMONE DELLA STORIA DELLA CITTA’

“Rendiamo omaggio a una persona che ha raccontato l’Irpinia in questi anni” ha spiegato il sindaco Nello Pizza: “L’ha raccontata, ovviamente, con parole buone quando le meritava e con parole meno buone quando non le meritava. Ci sembrava quindi giusto rendere omaggio a un testimone di questi lunghi anni in cui l’Irpinia ha attraversato tanti momenti difficili e tanti momenti esaltanti; lui l’ha fatto sempre in maniera molto schietta, diretta e chiara. Inoltre, celebriamo anche un giornalista che ha formato tanti colleghi in città e in provincia. Per noi è un momento importante: Avellino deve, in qualche modo, rendere omaggio ai testimoni della sua storia.

Pizza ha ricordato anche l’appello che gli ha lanciato il direttore Festa: “È un monito, ma è anche un obiettivo importante. Noi stiamo cercando di ridare ad Avellino questa centralità e, soprattutto, questo ruolo di capoluogo. Ovviamente lo facciamo con quelle che sono le nostre capacità e non sempre riusciamo a realizzare tutto ciò che vogliamo, ma il nostro obiettivo è restituire ad Avellino il ruolo di “locomotiva” dell’intera Irpinia. In questi anni la sensazione è stata che la provincia andasse più veloce della città. Noi dobbiamo cercare di riportare la città quantomeno alla stessa velocità del resto della provincia. Ci stiamo provando: abbiamo ricostruito e stiamo ricostruendo quotidianamente quella filiera istituzionale che in questi anni è mancata, e credo che questo sia il primo passo. Nel tempo cercheremo di restituire centralità e questo ruolo trainante alla città, così come è nella sua natura”.

CIPRIANO: UNA CARRIERA STRAORDINARIA, ESEMPIO PER I GIOVANI PROFESSIONISTI

“Abbiamo reso omaggio non solo a una straordinaria carriera che supera i 60 anni di attività e che è stata da esempio per generazioni di professionisti del mondo della comunicazione, ma abbiamo reso omaggio a una persona che ha messo tanta passione nella sua vita: passione politica, passione professionale e passione civile. Abbiamo reso omaggio a un avellinese d’adozione che, con un cuore forte e ben radicato, ha svegliato la città su tanti problemi, ha tirato la corda stimolando la soluzione di numerose problematiche e ha fornito spunti e suggerimenti. Insomma, un esempio che abbiamo ritenuto di dover celebrare al meglio, sperando anche che nascano altri professionisti della stessa levatura e della stessa caratura di Gianni Festa”. Le parole dell’ assessore Luca Cipriano, che ha voluto questa iniziativa

IL MESSAGGIO DI PIANTEDOSI E GLI INTERVENTI DI MANZO E LUCARELLI

Il sindaco Nello Pizza ha letto un messaggio al direttore Festa da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Tantissime le testimonianze dei colleghi, a partire da Antonio Manzo, inviato speciale de “Il Mattino” che proprio Gianni Festa, per un articolo che aveva realizzato su un ponte sul fiume Sele, aveva deciso di “arruolare” nella fila del giornale. Una testimonianza più da collega che da presidente dell’ordine dei giornalisti quella offerta da Ottavio Lucarelli. Lacrime per il festeggiato quando suo figlio Carmine, in un videomessaggio dalla sede del Corriere di Torino, ha ricordato in particolare l’esempio e la “postura” del giornalista di cui e’ stato interprete il padre. Confessando che ogni sera, quando chiude la prima pagina lo sente vicino, e pensa: Gianni Festa, il mio papà, avrebbe scritto così. Ci sono i ragazzi che ogni mattina insieme a lui e Nacchettino Aurigemma raggiungevano Napoli, Lello Venezia e Annibale Discepolo, che nel Mattino hanno avuto una importante carriera. Aneddoti e racconti delle tante esperienze avviate dal direttore Festa. TeleAvellino, Telelodo e l’esperienza della tipografia Pergola. Le testimonianze di Gianfranco Iacobelli, Fiore Carullo, Rosa Bianco. Le parole del questore di Avellino Pasquale Picone. Un omaggio che la Città intera ha voluto tributare al “padre” di tantissimi giornalisti in Irpinia e nel resto del Paese.