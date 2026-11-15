Gesualdo si accende di magia: inaugurata la quinta edizione di Magic of Christmas

GESUALDO – Il Castello di Gesualdo si è vestito ancora una volta di luci, colori ed emozioni. Venerdì 14 novembre si sono inaugurati i mercatini di Natale “Gesualdo Magic of Christmas”, giunti alla quinta edizione, che proseguiranno fino al 26 dicembre, tutti i sabati e le domeniche dalle ore 11:00 alle ore 22:00, compreso il weekend dell’8 dicembre. Alle 16:30 si è tenuto il taglio del nastro e l’accensione delle luci, in un clima di grandissimo entusiasmo. A presenziare all’inaugurazione il presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, che ha voluto fortemente essere presente all’evento. Nel suo intervento ha sottolineato la centralità del Castello di Gesualdo come bene di grande rilevanza culturale e sociale per tutto il brand del Made in Hirpinia, ribadendo come l’Ente intenda puntare proprio sul Castello di Gesualdo per lo sviluppo turistico dell’Irpinia. Grande orgoglio anche da parte del sindaco di Gesualdo, l’avvocato Domenico Forgione, che da padrone di casa ha inaugurato l’evento con parole importanti di gratitudine verso tutti coloro che si sono impegnati negli anni, con continuità, per far crescere costantemente questo appuntamento. Il sindaco ha voluto ringraziare i commercianti, le attività di Gesualdo, gli espositori e i visitatori che arrivano addirittura da fuori provincia e da fuori regione. Un ringraziamento particolare è andato all’assessore ai Grandi Eventi Antonella Solomita, da sempre impegnata per questo evento, unitamente al consigliere Enzo De Cicco. Un vero gioco di squadra che coinvolge tutte le associazioni, in primis Irpinia Escapes, società guidata da Josephine Carrabs e Raffaele Pietropaolo, che cura tutte le attività del Castello. Un plauso anche all’Associazione Voci dal Borgo, che collabora alla buona riuscita dell’evento. Molto belle le parole dell’assessore Solomita, che ha voluto rappresentare questo evento come un’occasione per consentire a ciascuno, a ogni partecipante e a ogni visitatore, di poter brillare, sotto una luce che ci accompagna in maniera serena verso il Natale. Tante, tantissime le novità, con un percorso rinnovato, pieno di emozioni e di immersioni all’interno di una vera e propria favola del Natale. Un percorso che diventa più grande grazie alla “Cittadella del Presepe”, curata e realizzata dall’Associazione “Voci dal Borgo”. Una vera novità e una grande possibilità per valorizzare il patrimonio storico-artistico di Gesualdo, nella Cittadella e nei Palazzi Pisapia e Mattioli. Gianvincenzo Savignano, dell’Associazione Voci dal Borgo, ha espresso grande soddisfazione per questa possibilità di accompagnare i visitatori nella Cittadella del borgo di Gesualdo, dove turisti e visitatori potranno osservare presepi realizzati dall’associazione napoletana presepisti, che ha rappresentato la Regione Campania in una manifestazione tenutasi a Osaka sul turismo mondiale. Si potranno ammirare le manifatture di presepisti locali e altri presepi realizzati sempre dall’arte presepiale napoletana, oltre al fiore all’occhiello di Palazzo Mattioli: la Cittadella degli Antichi Mestieri, con un percorso tutto dedicato all’arte degli antichi mestieri gesualdini e irpini, dal falegname allo stagnaro, al vasaio, alla stanza del contadino, in cui chi verrà a Gesualdo potrà toccare con mano quella che è l’identità del nostro borgo. Tutti gli ingredienti che spingeranno tantissimi visitatori a venire a Gesualdo, dove la magia del Natale continua tra storia, cultura e tradizioni.