Gestione rifiuti ad Avellino, l’attacco di Rifondazione Comunista al M5s irpino

La recente nomina nel consiglio di amministrazione della Grande Srl, la società mista che gestisce il delicato settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti ad Avellino, impone una riflessione politica seria e non più rimandabile, in particolare a chi ha costruito le proprie fortune elettorali sbandierando la bandiera dei beni comuni e della trasparenza.

Sul punto, si è espressa la Segreteria Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Irpina:

«Non possiamo dimenticare che la Grande Srl è stata fortemente voluta e costituita dall’ex sindaco Gianluca Festa, un’operazione che ha scientificamente disarticolato il sistema pubblico rappresentato da Irpiniambiente. Oggi, la scelta del Movimento 5 Stelle di accettare e occupare poltrone all’interno di quel Consiglio di Amministrazione non è un atto neutro: significa avallare nei fatti quel preciso disegno politico, ponendosi in perfetta e ingiustificabile continuità con le scelte della precedente amministrazione.

Ci rivogliamo al Movimento 5 stelle irpino, credete ancora nella gestione pubblica dei servizi essenziali o avete definitivamente abdicato per adeguarvi alla mera amministrazione dell’esistente? Perché la nomina nel CdA della Grande Srl non è solo un atto tecnico, è una scelta politica che avalla nei fatti il disegno di Festa e conferma quella continuità che si diceva di voler combattere. Noi non ci rassegniamo alla logica del posizionamento e della spartizione, e la nostra alternativa non è fatta di parole ma di strumenti concreti.

Sull’altro fronte aperto, l’acqua, i Sindaci e il Presidente della Provincia devono impegnarsi per la gestione totalmente pubblica sia dei rifiuti che dell’ acqua. Per quest’ ultima devono pretendere dall’Ente Idrico Campano l’affidamento diretto in house trentennale, approvando contestualmente il Piano Economico Finanziario. La gestione dei rifiuti così come quella dell’acqua in Irpinia non può diventare l’ennesimo terreno di posizionamento per equilibri di sottogoverno. Va garantita la gestione pubblica di tutti i servizi al cittadino. I cittadini della provincia pagano tariffe pesanti e meritano un servizio efficiente, trasparente e totalmente orientato all’interesse pubblico, non stanze di compensazione politica per rimpasti e alleanze, con i privati a fare profitti facili. Come Rifondazione Comunista continueremo a presidiare il territorio per difendere tutti i servizi locali dalle derive privatistiche e dalle spartizioni di poltrone. Esigiamo risposte chiare: si sta con il pubblico e con i cittadini, o si sceglie la continuità con un sistema che si diceva di voler combattere?».