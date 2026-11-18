In riferimento alle considerazioni diffuse da Legambiente Valle Solofrana sulla situazione idrica cittadina, Solofra Servizi S.p.A. ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, nella convinzione che un confronto costruttivo e fondato su informazioni puntuali rappresenti lo strumento migliore per affrontare una problematica che interessa l’intera comunità.

Innanzitutto, si precisa che Solofra Servizi effettua monitoraggi giornalieri delle portate e delle condizioni degli impianti di approvvigionamento e distribuzione, al fine di verificare costantemente l’evoluzione della situazione e adottare, quando necessario, le misure più adeguate.

La riduzione delle portate dei gruppi sorgentizi è una condizione che, come già comunicato agli utenti nel mese di agosto, si protrae nel tempo e richiede una gestione attenta delle risorse disponibili. Non si tratta, pertanto, di una criticità sottovalutata o affrontata soltanto nel momento dell’emergenza.

In questo contesto, le chiusure notturne dei serbatoi rappresentano una procedura tecnica ordinariamente utilizzata dai gestori del servizio idrico, anche in altri territori, per consentire il recupero dei livelli di accumulo e garantire una maggiore disponibilità della risorsa nelle ore diurne. Si tratta di una misura gestionale finalizzata a contenere gli effetti della riduzione delle portate, non di una soluzione improvvisata.

Per quanto riguarda il pozzo Turci, qualora si dovesse registrare un ulteriore aggravamento della crisi idrica, Solofra Servizi si attiverà tempestivamente per avviare tutte le procedure tecniche e amministrative

necessarie e propedeutiche alla messa in esercizio e all’immissione in rete delle acque del Pozzo Turci, quale possibile misura straordinaria finalizzata a incrementare la disponibilità della risorsa idrica sul territorio comunale nei momenti emergenziali.

Un ulteriore aspetto sul quale la società ritiene necessario richiamare l’attenzione riguarda le segnalazioni degli utenti. Ad oggi, le comunicazioni di disservizio da parte dei cittadini attraverso i canali ufficiali della società risultano limitate. Questo elemento rende più difficile individuare tempestivamente le situazioni di criticità.

Per tale ragione, si invitano i cittadini a utilizzare i canali ufficiali di comunicazione di Solofra Servizi per segnalare eventuali mancanze d’acqua, riduzioni di pressione o altre anomalie. La collaborazione dell’utenza costituisce un supporto fondamentale all’attività quotidiana di monitoraggio e gestione del servizio.

In merito agli interventi di ammodernamento della rete idrica e alla messa in esercizio dei serbatoi, Solofra Servizi conferma l’importanza strategica degli investimenti infrastrutturali. Il miglioramento della rete, la riduzione delle perdite e il potenziamento della capacità di accumulo rappresentano elementi essenziali per una gestione più efficiente e sostenibile della risorsa idrica.

La società accoglie inoltre positivamente il richiamo alla necessità di un confronto istituzionale tra le varie parti.

Solofra Servizi ringrazia Legambiente Valle Solofrana per l’attenzione rivolta alla questione idrica e per il contributo al dibattito pubblico.

La società ritiene che il confronto tra istituzioni, gestore, associazioni e cittadini sia fondamentale per affrontare le diverse problematiche che interessano il territorio.

L’auspicio è che questo spirito di partecipazione e attenzione possa

accompagnare, con altrettanta sensibilità, tutte le questioni che riguardano il presente e il futuro della nostra comunità.

Solofra Servizi continuerà a svolgere il proprio lavoro con responsabilità, trasparenza e attenzione verso i cittadini.