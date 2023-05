Gentil Petrillo in MG Group Italia, web agency e digital company tra le più importanti d’Italia

Gentil Petrillo entra in MG Group Italia, web agency e digital company specializzata nel digital marketing e nella digital transformation delle PMI tra le più grandi e più importanti d’ Italia, con il ruolo di digital strategist e digital marketing consultant, la web agency punta a rivoluzionare l’approccio al digitale delle grandi, piccole e medie imprese di tutta Italia. MG Group Italia, con sede principale a Siena ed altre succursali nel resto d’ Italia, con una importante divisione a Napoli, prosegue la sua rapida crescita e con questo arrivo, consolida il proprio organico per supportare lo sviluppo e il posizionamento sul mercato delle aziende Italiane. Ora con l’arrivo di Gentil Petrillo responsabile dei progetti digitali per Irpinia e Sannio, anche le aree interne della Campania potranno godere di tutti i benefici che la digitalizzazione può garantire. Infatti come ci suggerisce il Petrillo il suo ingresso in MG è di specifica scelta strategica da parte dell’ azienda e serve proprio a supportare le aziende Irpine e del Sannio.

Gentil Petrillo, innovatore e consulente strategico, con una specializzazione in digital innovation presso l’Università di Napoli ed una onorificenza presso la Camera dei Deputati, arriva da una carriera incentrata sulla ricerca, svolta sia in academy di primaria importanza come la Google digital academy, sia in centri di ricerca e aziende internazionali come la Venice Player. Gentil Petrillo entra in MG Italia per governare l’analisi del posizionamento sul web, le strategie digitali e l’implementazione delle nuove funzionalità delle aziende che vogliono crescere online.

Il ruolo della digital transformation nel XXI secolo secondo le dichiarazioni di Gentil Petrillo.

«Il digitale è la grande rivoluzione della nostra epoca: sta impattando sulle nostre vite a tutti i livelli e naturalmente anche nel mondo del lavoro. Per le imprese la digital transformation svolge un ruolo fondamentale perché utilizza le tecnologie digitali per ridefinire i processi aziendali, migliorare l’efficienza, creare nuovi modelli di business e offrire nuove esperienze ai clienti. Soprattutto, consente alle imprese di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato, migliorare la produttività, ottimizzare le operazioni e favorire l’innovazione. Oggi è un elemento imprescindibile per la sopravvivenza stessa del business.

MG Italia si impegna attivamente nello sviluppo di tecnologie innovative per semplificare la trasformazione digitale delle imprese, con particolare attenzione alle PMI. Una delle sfide più rilevanti che queste aziende devono affrontare riguarda il digital marketing, che rappresenta una vera opportunità per competere con i giganti del settore. Grazie agli strumenti innovativi oggi disponibili, anche le piccole imprese possono diventare globali pur mantenendo la loro identità e le loro dimensioni locali. Ed è proprio per affrontare questa sfida che abbiamo stretto accordi con il fondo Orizon. Il fondo Orizon, semplifica e accelera la gestione del marketing digitale, consentendo alle aziende di accedere a finanziamenti immediati in modo integrato e efficiente. Sfruttando al meglio le potenzialità degli strumenti digitali già esistenti, MG Italia rende l’utilizzo di queste risorse più immediato e accessibile. Inoltre, siamo convinti che l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo fondamentale nella sfida della digitalizzazione, e siamo pronti a sfruttarla al massimo per offrire soluzioni sempre più all’avanguardia.

Potremmo dire che le principali sfide della nostra epoca sono legate allo sviluppo della tecnologia e del digitale. Basti pensare alle implicazioni dell’utilizzo sempre più massivo dell’intelligenza artificiale che pone domande non banali, anche di natura etica. Se ci limitiamo agli aspetti economici sicuramente un grande interrogativo riguarda il mondo del lavoro e come si trasformerà negli anni a venire. Il nostro lavoro si concentra soprattutto su come offrire nuove opportunità alle PMI grazie al digitale, perché non restino indietro ma anzi si avvantaggino con asset fondamentali come una corretta presenza sui social, l’utilizzo dell’e-commerce e delle piattaforme di prenotazione. Non “perdere il treno” della digitalizzazione credo sia ancora oggi una sfida importante per molte realtà, soprattutto piccole e poco strutturate: il nostro lavoro con il fondo Orizon mira a semplificare al massimo e rendere efficienti questi processi, ad un prezzo accessibile.

Le aziende per garantirsi la continuità devono necessariamente investire su asset innovativi. Alcuni sono irrinunciabili per tutte le realtà in quanto aspetti chiave della trasformazione digitale: infrastruttura tecnologica, dati aziendali, competenze digitali del personale e relazioni con i clienti. In particolare, migliorare l’esperienza del cliente attraverso interazioni personalizzate, comunicazione omnicanale sfruttando soluzioni di marketing digitale può contribuire a stimolare la fedeltà e la soddisfazione dei clienti. Insomma, lavorare in modo mirato sul proprio target oggi è possibile, soprattutto grazie al digitale.

Il digitale è sicuramente un elemento trainante della trasformazione e dell’innovazione. L’intelligenza artificiale, il cloud computing e la robotica, stanno ridefinendo i modelli di business, l’interazione con i clienti e la produzione. Queste tecnologie consentono la creazione di nuovi prodotti e servizi, l’automazione dei processi, l’ottimizzazione delle operazioni e l’accesso a dati e informazioni in tempo reale. Il digitale offre anche nuove opportunità per l’interconnessione, la collaborazione e la creazione di ecosistemi digitali. Possiamo dire che digitale e AI oggi sono la frontiera della tecnologia».

Un particolare ringraziamento va all’ area manager Enrico Cangiano e Dario Crescenzi.