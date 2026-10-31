GdiF Avellino, sequestrati oltre 40mila articoli non sicuri per Halloween

La Guardia di Finanza di Avellino, in occasione della sempre più popolare ricorrenza di “Halloween”, ha sequestrato circa 40.000 articoli e gadget posti in vendita privi delle indicazioni minime in lingua italiana, non conformi agli standard di sicurezza e dei requisiti essenziali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, in violazione del D. Lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”).

Le attività di servizio condotte nell’intero territorio provinciale dalle Fiamme Gialle irpine hanno consentito di rilevare che presso diverse attività commerciali erano posti in libera vendita, sugli scaffali, prodotti sprovvisti delle indicazioni obbligatorie, come materiali impiegati, l’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute umana e la sicurezza dei consumatori in genere. Tra i prodotti sequestrati vi sono articoli di decorazione, cestini e lumi a forma di zucca, costumi e maschere horror, unghie finte e gadget di vario genere.

I responsabili dei punti vendita sono stati segnalati alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio per le violazioni alla normativa che disciplina la sicurezza sui prodotti, che prevede una sanzione amministrativa fino a €25.823,00.

Il sequestro odierno testimonia la particolare attenzione che le Fiamme Gialle irpine rivolgono alla sicurezza dei prodotti per proteggere il mercato dalla diffusione di merce non conforme ai rigorosi standard di sicurezza imposti dalle norme in vigore, nell’ottica di garantire agli imprenditori onesti una condizione di leale concorrenza nonché tutelare i consumatori finali che spesso fanno acquisti ignorando i potenziali rischi per la salute.