GdiF Avellino e Ran Campania: intervento di soccorso sul Sentiero degli Dei

Nelle giornata di ieri, a seguito di attivazione dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), la Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Sant’Angelo dei Lombardi, in stretta sinergia con il predetto soccorso civile, ha tratto in salvo una turista straniera rimasta ferita a seguito di una brutta caduta lungo il Sentiero degli Dei, nel territorio del comune di Agerola (NA).

Il peggioramento delle condizioni meteo e l’orografia del terreno hanno reso lo scenario particolarmente complesso, spingendo le autorità a pianificare un intervento congiunto terra-aria. Il dispositivo ha previsto l’impiego di una squadra a terra del C.N.S.A.S. e di una squadra elitrasportata del SAGF, quest’ultima operativa a bordo di un elicottero AW139 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli.

Una volta localizzata la malcapitata, la stessa è stata stabilizzata dai sanitari e tecnici del C.N.S.A.S. e i militari del SAGF hanno proceduto al suo recupero, tramite verricello. La paziente è stata successivamente elitrasportata in sicurezza e affidata al personale del Servizio Sanitario 118. L’esito positivo dell’operazione testimonia l’alto livello di coordinamento e la prontezza operativa delle componenti di soccorso in Campania.