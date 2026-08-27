Gare clandestine: a Valle dossi e blitz, ma ad Ariano le telecamere smentiscono l’allarme

Gare clandestine in moto: se da un lato ad Avellino si corre ai ripari, dall’altro ad Ariano Irpino le telecamere della video-sorveglianza smontano le preoccupazioni. Stamattina si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Franca Fico, per esaminare le crescenti segnalazioni su corse notturne e guida pericolosa che stanno mettendo in allarme i residenti. La risposta delle istituzioni è stata immediata e coordinata. Entro la fine dell’anno, il Comune di Avellino realizzerà attraversamenti pedonali rialzati (i tanto richiesti “dossi”) in punti strategici come Via Manfra e Via Circumvallazione, finanziati con le risorse dell’art. 208 del Codice della Strada. “Stiamo facendo il possibile per garantire la sicurezza, perché non c’è solo Valle, ma anche altre aree della città”, ha ribadito l’assessore Geppino Giacobbe, annunciando un potenziamento dei controlli: “Abbiamo i vigili urbani in strada fino a mezzanotte e, sono certo, Polizia e Carabinieri metteranno a disposizione ulteriori pattuglie per contrastare questi fenomeni”. Giacobbe ha anche chiesto un po’ di pazienza sulla lotta al degrado: “Dateci il tempo di riuscirci, sono trascorsi luglio e agosto. Almeno da metà settembre si cominceranno a vedere i risultati”, ha promesso, anticipando anche prossime manifestazioni di interesse per affidare in gestione le strutture di Valle e di San Pio a San Tommaso.

Sul Tricolle, invece, le istituzioni smentiscono la presenza di fenomeni analoghi. “Non c’è nessuna preoccupazione”, ha dichiarato il vicesindaco Giovanni Antonio Puopolo, appoggiandosi ai dati tecnici: “Lo dice chi ne sa più di me, ovvero il comandante della Polizia municipale, e lo si può verificare attraverso le telecamere di sorveglianza”. A confermarlo è il comandante della Polizia locale di Ariano, Angelo Bruno, che ha analizzato le registrazioni dei sistemi di video-sorveglianza che coprono i rioni Cardito e Martiri, aree densamente popolate da circa 6 mila residenti. “Le telecamere restituiscono il passaggio di ciclomotori e motocicli, oltre a un traffico ingente sulla ex statale 90, l’unica strada che collega l’Irpinia alla Puglia”, ha spiegato Bruno. “Di notte, sì, c’è transito di ciclomotori ma si tratta di ragazzi che circolano. Possiamo comprendere il disturbo proveniente dal rumore, è una questione di percezione acustica, ma assolutamente non ci sono elementi che facciano pensare a gare clandestine”.