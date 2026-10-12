Stefano Argenziano, noto imprenditore avellinese del settore energetico, specializzato nelle energie rinnovabili e già per due volte presidente del Rotary Club Avellino Ovest, ufficializza la propria adesione a Futuro Nazionale, il partito guidato dal generale Roberto Vannacci.

Argenziano aveva fatto il suo esordio nella competizione politica in occasione delle elezioni comunali dello scorso maggio, candidandosi nella lista Davvero Avellino a sostegno del candidato sindaco Gianluca Festa e ottenendo un risultato significativo.

Il suo ingresso in Futuro Nazionale si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento del partito in Irpinia, con l’obiettivo di coinvolgere nuove professionalità ed esperienze provenienti dal mondo dell’impresa e della società civile.

«Accogliamo con soddisfazione l’adesione di Stefano Argenziano, un ingresso che conferma la capacità di Futuro Nazionale di attrarre nuove energie e competenze. Il nostro partito continua a crescere e a radicarsi sul territorio, raccogliendo adesioni e costruendo una presenza sempre più solida nella provincia di Avellino», dichiara Sabino Morano, responsabile regionale dell’Organizzazione di Futuro Nazionale in Campania e responsabile provinciale per Avellino.

Morano sottolinea inoltre il valore dell’esperienza professionale del nuovo aderente e il contributo che potrà offrire all’elaborazione delle proposte politiche del partito.

«L’esperienza di Stefano nel settore energetico e delle energie rinnovabili, unita al suo percorso imprenditoriale e associativo, rappresenta una risorsa importante. Sono certo che potrà dare un grande contributo al nostro lavoro, anche nella stesura del programma, mettendo a disposizione competenze e conoscenze utili a elaborare proposte concrete per il territorio».

Da parte sua, Argenziano individua nella concretezza il principio che intende portare nella nuova esperienza politica.

«La parola d’ordine è concretezza», è il messaggio con cui Argenziano accompagna la propria adesione a Futuro Nazionale. L’obiettivo è contribuire a un progetto capace di tradurre le idee in proposte, affrontando le questioni che riguardano lo sviluppo economico, le opportunità per le imprese, l’energia e il futuro della comunità avellinese.

L’adesione di Argenziano rappresenta un ulteriore passaggio nel lavoro di organizzazione e radicamento di Futuro Nazionale in Irpinia, con l’ambizione di coinvolgere competenze ed esperienze diverse nella costruzione di una proposta politica attenta alle esigenze del territorio.