Futuro Nazionale rafforza la propria struttura organizzativa in Irpinia con l’ingresso del colonnello Giovanni Viscione nell’Esecutivo provinciale di Avellino.

Una nomina fortemente voluta dal coordinatore provinciale Sabino Morano e condivisa con il coordinatore regionale della Campania, Lello Di Capua, che hanno individuato nella figura del colonnello Viscione una personalità di grande spessore umano, professionale e istituzionale.

Una vita dedicata al servizio dello Stato, trascorsa sotto le armi, tra incarichi di responsabilità, missioni all’estero e un costante impegno al servizio della collettività. Un percorso professionale e umano che testimonia valori quali disciplina, senso del dovere, spirito di sacrificio e amore per la Patria, ai quali si affianca una significativa attenzione alle tematiche sociali e al mondo dell’associazionismo.

«L’ingresso del colonnello Viscione rappresenta un importante arricchimento per la nostra squadra – dichiara Sabino Morano –. Futuro Nazionale ha bisogno di donne e uomini che sappiano mettere a disposizione della comunità le proprie competenze, la propria esperienza e, soprattutto, una solida cultura del servizio. Giovanni incarna pienamente questi valori e sono certo che il suo contributo sarà prezioso per il lavoro politico e organizzativo che stiamo portando avanti in provincia di Avellino».

Soddisfazione anche da parte del coordinatore regionale Lello Di Capua, che ha sostenuto convintamente la nomina, riconoscendo nel colonnello Viscione una figura capace di contribuire alla crescita e al radicamento territoriale del partito.

Con questo ingresso, Futuro Nazionale prosegue il percorso di costruzione di una classe dirigente qualificata, radicata nel territorio e animata dalla volontà di tradurre in impegno politico concreto i valori della competenza, della responsabilità e della partecipazione.