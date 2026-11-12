Futuro Nazionale Avellino, Sarnese e Argenziano nominati nell’Esecutivo Provinciale

Nella giornata di ieri, Michele Sarnese, esponente di Monteforte Irpino, è stato nominato componente dell’Esecutivo provinciale di Futuro Nazionale Avellino, mentre Stefano Argenziano è stato nominato componente dell’Esecutivo provinciale del partito, con delega alle Attività Produttive. Le nomine sono state conferite dal segretario regionale del partito, Lello Di Capua, alla presenza del segretario provinciale di Avellino e responsabile regionale all’Organizzazione, Sabino Morano.

Michele Sarnese ha dichiarato: «Accolgo questo incarico con grande entusiasmo e, soprattutto, con senso di responsabilità. Ringrazio il segretario regionale Lello Di Capua per la fiducia accordatami e Sabino Morano per la collaborazione e il sostegno. Metterò a disposizione del partito il mio impegno e la mia passione, lavorando per contribuire alla crescita di Futuro Nazionale a Monteforte Irpino e in tutta la provincia di Avellino. Credo in un progetto politico fondato sulla coerenza, sulla partecipazione e sulla concretezza dell’azione sul territorio».

Sabino Morano ha dichiarato: «La nomina di Michele Sarnese rappresenta un ulteriore segnale della volontà di Futuro Nazionale di investire sulle energie presenti nelle nostre comunità. Stiamo lavorando per costruire una classe dirigente radicata, credibile e capace di interpretare le istanze dei cittadini. L’ingresso di Michele nell’Esecutivo provinciale va esattamente in questa direzione. Il nostro obiettivo è dare sempre maggiore solidità all’organizzazione provinciale, valorizzando le persone che intendono contribuire con serietà, passione e spirito di militanza alla costruzione del progetto politico del Generale Roberto Vannacci. A Michele rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà dare un contributo importante a questa sfida».

Imprenditore nel settore delle energie rinnovabili, invece, Argenziano porta con sé una esperienza nel mondo delle attività produttive e dell’associazionismo. Ha inoltre ricoperto per due mandati la presidenza del Rotary Club Avellino Ovest. Con questa nomina, Futuro Nazionale Avellino intende valorizzare competenze provenienti dal mondo dell’impresa, ponendo al centro della propria iniziativa politica i temi dello sviluppo economico, del sostegno alle imprese, del lavoro e della valorizzazione delle risorse produttive del territorio.