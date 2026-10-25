Futuro delle aree interne, il M5S rilancia il pensiero di Manlio Rossi Doria

In un momento storico cruciale per il Mezzogiorno, il Movimento 5 Stelle di Avellino promuove una riflessione profonda sul futuro del territorio. Il convegno, dal titolo “Le aree interne del Mezzogiorno e l’attualità del pensiero di Manlio Rossi Doria”, si terrà il 29 ottobre alle ore 18:00 presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele II, 6.

Il ricco programma dei lavori, che saranno coordinati dall’agronomo Angelo Maglio, referente formazione del gruppo territoriale M5S di Avellino, si aprirà con i saluti istituzionali. Sono previsti gli interventi di Anna D’Aliasi, Vice sindaco di Avellino, Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle del capoluogo irpino, e Maura Sarno, coordinatrice provinciale del M5S.

Relazionerà il Prof. Salvatore D’Acunto, docente di economia politica presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università Luigi Vanvitelli; a seguire, prenderà la parola l’Avv. Francesco Iandoli. Le conclusioni del convegno saranno affidate all’On. Michele Gubitosa, vice presidente nazionale del Movimento 5 Stelle.

L’invito alla partecipazione è esteso a tutta la cittadinanza, nell’ottica di un coinvolgimento attivo e di un dibattito democratico e partecipato.