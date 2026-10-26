Furto in tabaccheria: la Polizia recupera l’intera refurtiva e intercetta l’auto della fuga

Nella decorsa notte, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino (AV) sono intervenuti a seguito di furto consumato presso una tabaccheria del posto, riuscendo a recuperare l’intera refurtiva e l’autovettura utilizzata per la fuga. Alle ore 02,30 circa, personale della vigilanza privata “Cosmopol” segnalava due soggetti incappucciati che si allontanavano a bordo di un’auto di colore scuro, fornendo indicazioni utili sulla direzione di fuga.

Grazie alle informazioni acquisite i poliziotti hanno tempestivamente avviato le ricerche, riuscendo ad intercettare l’autovettura utilizzata. All’interno del veicolo sono stati recuperati 159 pacchi di sigarette, restituiti al titolare dell’esercizio commerciale, oltre al materiale destinato al travisamento: cappellini, scaldacollo e guanti. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti investigativi. L’episodio evidenzia l’importanza della tempestività delle segnalazioni e della collaborazione tra gli Istituti di vigilanza e le Forze di Polizia.