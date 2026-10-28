Furto di gasolio alla Marinelli Calcestruzzi: giudizio immediato per due imputati

MONTEFREDANE- Processo “lampo” per un quarantasettenne e un cinquantottenne accusati di furto aggravato di gasolio, sottratto alla società Marinelli Calcestruzzi S.r.l. presso la quale il quarantasettenne era dipendente, con un danno patrimoniale di rilevante gravità. Il Gip del Tribunale di Avellino Michela Eligiato ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pm Cecilia Annecchini, il magistrato che ha coordinato le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Avellino. Entrambi gli imputati sono sottoposti per il procedimento alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino prenderà il via a febbraio del 2027.

IL FATTO

Il quarantasettenne, dipendente della società Marinelli Calcestruzzi S.r.l., a

bordo dell’autocarro si sarebbe diretto in una zona appartata di Montefredane (e con la complicità del cinquantottenne, avrebbe prelevato indebitamente, grazie ad una pompa aspiratrice un’ ingente quantità di gasolio dal serbatoio

dell’autocarro. Nello specifico avrebbe travasato in sei taniche da 25 litri, sequestrate dai Carabinieri della stazione di Montefredane, nascoste nell’auto del cinquantottenne. I Carabinieri avevano sottoposto a sequestro altre 13 taniche che contenevano circa 400 litri di gasolio, una cisterna che conteneva 900 litri di gasolio nascosta all’interno di un furgone e altre taniche vuote destinate al travaso del gasolio. Fatti avvenuti tra giugno e luglio del 2026. Il quarantasettenne e’ difeso dall’avvocato Antonio Dell’Erario del foro di Avellino, il cinquantottenne dall’avvocato Massimiliano Argenio del foro di Salerno. La parte offesa, ovvero la Marinelli Calcestruzzi, è rappresentata dall’ avvocato Raffaele Tecce. Gli imputati potranno anche optare per un rito alternativo al giudizio davanti al Tribunale monocratico.