VALLO LAURO- I sindaci del Vallo di Lauro parteciperanno domani mattina alla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Franca Fico, che si terra’ alle ore 10.30 a Palazzo di Governo. Sul tavolo ci sono i recenti episodi di criminalità predatoria registrati anche sul territorio, in particolare furti. Nella stessa riunione il prefetto discutera’ anche di una “ricognizione procedure di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e sullo stato di attuazione dei Patti per la Sicurezza Urbana.