Furti di auto nel montorese: la Procura chiede la condanna per la “banda” sgominata dai Carabinieri

MONTORO- Diciotto anni e sei mesi di condanna. Quelli invocati davanti al Gup del Tribunale di Avellino Giulio Argenio dalla Procura di Avellino nel processo con rito abbreviato al gruppo accusato di aver messo a segno ventitré furti di auto nella zona montorese, sgominato da un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Solofra circa un anno fa . Il pm della Procura di Avellino Chiara Guerriero, aveva chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Avellino il processo con “rito immediato” nei confronti dei cinque indagati per cui era stata applicata la misura cautelare. Gli stessi hanno chiesto però di essere giudicati con un rito alternativo. Chiesta dunque la condanna nei confronti di tutti i componenti della banda dei “baby” (così sono stati definiti per la giovanissima età, anche perche’ poco più che maggiorenni) ladri di auto, guidata da un ventenne di Fisciano, raggiunti da una misura cautelare (nei confronti di cinque degli otto indagati dalla Procura di Avellino). La richiesta più alta riguarda proprio il presunto “capo” della banda. Quattro anni e sei mesi, quelli invocati dalla Procura di Avellino nei confronti di V.D P, 20 anni di Fisciano, ritenuto al vertice della banda dei furti e difeso dall’avvocato Matteo Raffaele Fimiani del Foro di Avellino, 4 anni di reclusione per M.P, classe 81, residente a Terzigno, difeso dall’avvocato Gennaro De Gennaro, 3 anni e 6 per T.F, 22 anni di Fisciano, difeso dall’avvocato Alberico Galluccio del Foro di Avellino e per S.D.C, 20 anni di Montoro, difeso dall’avvocato Luca Sangiovanni del foro di Napoli, tre anni per T.D, classe 2003, residente a Montoro, difeso dall’avvocato Michele Florimo.

LA DIFESA CONTESTA L’ACCUSA DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Tutti i difensori, a partire dall’avvocato Matteo Raffaele Fimiani, hanno contestato l’imputazione di associazione a delinquere contestata ai loro assistiti. Non ci sarebbe stato nessun gruppo organizzato secondo le difese. Per il ventenne presunto capo della banda, dopo che nei suoi confronti erano cadute le accuse per l’assenza di querele, resta l’unico capo di imputazione. La sentenza del Gup arriverà il prossimo 30 ottobre.

LE CONTESTAZIONI

L’accusa principale nei confronti dei cinque destinatari della misura cautelare e’ quella di associazione a delinquere fi nalizzata al compimento di reati contro il patrimonio (furti pluriaggravati tentati

consumati 2 autoriciclaggi), ricoprendo diversi compiti e ruoli ed in particolare il ventenne V.D.P avrebbe diretto ed organizzato l’associazione, si sarebbe anche reso responsabile materialmente, in concorso con gli altri indagati, dei furti di autovettura. Al ventenne anche il ruolo di individuare le auto da rubare, impartendo

telefonicamente le disposizioni e dei raid sarebbe anche stato notiziato tempestivamente dagli altri indagati al termine dei furti. Secondo le accuse in

alcune occasioni avrebbe provveduto anche a smontare i pezzi dalle autovetture rubate. T.F e S.D.C realizzavano matcrialmente i furti, stesso ruolo per F.T che oltre al compimento materiale dei materiali det furti faceva anche da procacciatore dei veicoli rubati. Infine P.M, che avrebbe fornito ai materiali esecutori dei furti, le centraline utilizzate per

asportare i veicoli con l’ inserimento nelle porte ODB (una presa che si trova al volante per diagnosticare problemi con centralina) dei veicoli, fornendo anche indicazioni utili per la riuscita dei colpi. Quattordici dei ventitre’ furti contestati sono stati dichiarati improcedibili per mancanza di querela e sono stati richiamato solo ai fini della prova per l’associazione.

I RAID RICOSTRUITI DALLE INDAGINI

Il primo raid era avvenuto nella notte del 10 marzo 2025 a Montoro, quando la banda era entrata in azione per il furto di una Panda. La settimana successiva invece avevano colpito a Fisciano, stavolta una Giulietta, stesso modus operandi, prima l’effrazione dello sportello e poi il danneggiamento del nottolino di accensione. Il giorno dopo ancora in azione a Montoro, alle quattto del mattino era stata rubata una Fiat Grande Punto. Un mese circa di distanza per il nuovo colpo, anche questa volta a Montoro dove la banda il 28 aprile porta via una Fiat Panda. I malviventi agiscono pure qualche giorno dopo, la notte del 1 maggio a Contrada, questa volta nel mirino finisce una Fiat 500. I raid continuano a breve distanza temporale. Il 6 maggio ci sono due furti in pieno giorno, tra le 15:30 e le 18:00 vengono portate via una vettura a Serino e l’altra a Montoro. Nel solo mese di maggio avevano eseguito sette furti a Montoro, due a Contrada, altrettanti a Forino. L’ultimo colpo era avvenuto il 3 giugno.

L’INSEGUIMENTO

Due degli indagati sottoposti alla misura cautelare devono rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. Nella notte del 27 maggio, dopo un furto avvenuto a Montoro, la vettura dei malviventi era stata intercettata da una pattuglia del Norm (Nucleo Operativo Radiomobile) della Compagnia di Solofra, che aveva intimato l’alt, forzato da parte dei due presunti autori del raid. Ne era nato un inseguimento fino alla vicina zona di Fisciano in Contrada Pizzolano. Aerre