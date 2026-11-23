NAPOLI- Rafforzare il contrasto all’evasione fiscale e alla criminalità economico-finanziaria attraverso un modello stabile di collaborazione tra Procura Generale, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. È questo l’obiettivo del percorso di cooperazione istituzionale avviato lo scorso 8 luglio con la firma del Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, da tutte le Procure della Repubblica del distretto di Napoli, dalla Direzione regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate e dal Comando regionale della Campania della Guardia di Finanza, e che oggi, entra nella sua fase attuativa con l’istituzione del Gruppo di lavoro regionale per il coordinamento delle attività a supporto dell’Autorità giudiziaria in materia di reati tributari, attraverso le competenze tecnico-specialistiche messe a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.

«La sottoscrizione del Protocollo dell’8 luglio ha rappresentato un passaggio significativo nella costruzione di un modello di cooperazione istituzionale fondato sulla condivisione delle competenze e sulla valorizzazione delle professionalità presenti nelle diverse amministrazioni. La sua attuazione concreta consente oggi di mettere a disposizione delle Procure un supporto specialistico qualificato, in grado di affiancare le attività investigative nell’analisi di fenomeni economico-finanziari sempre più articolati. La ricostruzione delle dinamiche patrimoniali, l’individuazione dei profitti illeciti e l’accertamento delle disponibilità suscettibili di sequestro costituiscono passaggi essenziali per rendere più incisiva l’azione giudiziaria. La collaborazione tra istituzioni, nel pieno rispetto delle rispettive attribuzioni e dell’autonomia dell’autorità giudiziaria, rappresenta una risorsa importante per rafforzare la capacità dello Stato di contrastare l’illegalità economica e tutelare gli interessi della collettività», dichiara il Procuratore Generale Aldo Policastro.

Il modello organizzativo predisposto dalla Direzione regionale prevede l’individuazione di funzionari dell’Agenzia delle Entrate che potranno essere messi a disposizione, su richiesta, delle singole Procure della Repubblica, con compiti di supporto tecnico-specialistico e consulenziale a favore dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria delegata. Il contributo potrà riguardare l’analisi delle fattispecie oggetto di indagine, la ricostruzione dei rapporti economici, patrimoniali e finanziari, la valutazione dei profili tributari rilevanti e l’individuazione degli elementi utili ai fini probatori. Tra gli ambiti di intervento figurano anche la quantificazione e la localizzazione del profitto dei reati tributari, l’individuazione dei beni e delle disponibilità suscettibili di sequestro e la valutazione dei presupposti per l’adozione di misure cautelari reali.

«L’istituzione del Gruppo di lavoro regionale dà concreta attuazione agli impegni assunti con il Protocollo d’intesa e consente di organizzare in modo strutturato il contributo dell’Agenzia delle Entrate alle attività di contrasto dei reati tributari. Mettiamo a disposizione dell’autorità giudiziaria competenze specialistiche e conoscenze tecniche maturate nell’esercizio delle funzioni istituzionali, favorendo un raccordo diretto tra la Direzione regionale, le strutture provinciali e gli Uffici giudiziari. L’obiettivo è assicurare tempestività degli interventi, uniformità di indirizzo e qualità del supporto, valorizzando le informazioni e gli strumenti di analisi disponibili per contribuire all’individuazione delle condotte illecite e alla ricostruzione dei fenomeni di evasione e frode fiscale», dichiara il Direttore regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate, Felice Chiariello.

Un apporto che potrà estendersi all’approfondimento di fenomeni evasivi, frodi fiscali e ulteriori condotte di possibile rilevanza penale, attraverso l’impiego delle banche dati, degli strumenti di analisi del rischio e delle metodologie di analisi predittiva disponibili presso l’Agenzia delle Entrate.

«Il contrasto alla criminalità economico-finanziaria richiede un approccio integrato, nel quale le diverse competenze istituzionali possano concorrere alla ricostruzione dei fenomeni illeciti e all’individuazione delle responsabilità. Il raccordo con le competenze specialistiche dell’Agenzia delle Entrate consentirà di integrare le risultanze investigative con gli approfondimenti tecnico-tributari, favorendo una ricostruzione più completa dei fenomeni evasivi e fraudolenti, l’individuazione dei patrimoni illeciti e il recupero delle risorse sottratte all’erario. Il Protocollo rafforza, dunque, la capacità di operare in maniera coordinata, valorizzando la complementarità delle professionalità coinvolte e rendendo più incisive le funzioni di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria», dichiara il Generale di Divisione Roberto Manna, Comandante regionale della Campania della Guardia di Finanza.

Il Gruppo di lavoro regionale curerà il coordinamento delle attività e il raccordo tra la Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, le Procure della Repubblica del distretto di Napoli, la Direzione regionale e le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate e i Reparti della Guardia di Finanza competenti per territorio.

L’intero modello operativo si svolgerà nel rispetto della piena autonomia dell’autorità giudiziaria, del segreto investigativo e d’ufficio, della protezione dei dati personali e della sicurezza delle informazioni, secondo i principi di necessità, pertinenza, minimizzazione, riservatezza e tracciabilità. Con l’avvio del Gruppo di lavoro regionale, la collaborazione tra Procura Generale, Procure del distretto, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza si traduce in un sistema stabile di cooperazione operativa, volto a integrare competenze investigative e conoscenze tecnico-tributarie, rafforzando gli strumenti a disposizione dello Stato per contrastare l’evasione fiscale, le frodi e la criminalità economico-finanziaria.