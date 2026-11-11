Fratelli d’Italia, Fruncillo: “Conte e Fico, un’illusione a Cinque Stelle”

Si riporta la nota di Ines Fruncillo, presidente di Fratelli d’Italia – Avellino:

«Il problema del Movimento 5 Stelle non è soltanto quanto denaro pubblico abbia speso. È l’idea di Stato che continua a proporre. Uno Stato che distribuisce risorse senza preoccuparsi di creare ricchezza, che confonde l’assistenzialismo con lo sviluppo, la presenza pubblica con il successo industriale, le intenzioni con i risultati. Giuseppe Conte rivendica l’intervento pubblico nell’ex Industria Italiana Autobus. Ma se quella scelta rappresentava la soluzione, perché nel 2022 l’azienda registrava appena 111 autobus prodotti, 172 milioni di debiti e 48 milioni di perdite? Non basta raccontare la suggestione dell’intervento pubblico. L’autorevolezza, il valore politico e la credibilità sta nel dimostrare che quella scelta abbia prodotto risultati duraturi. Altrimenti è propaganda elettorale pagata con i soldi degli italiani. E se non c’è alcuna volontà di strumentalizzazione politico-elettorale da parte del Movimento 5 Stelle, perché continua a omettere circostanze documentate? Perché non ricordare che l’ingresso di Invitalia nel 2019 prevedeva per norma un limite temporale di cinque anni? Che il processo di ricerca di nuovi investitori era stato avviato nel 2022, già prima dell’insediamento del Governo Meloni? E quale alternativa industriale concreta proponeva il M5S nel 2024 per garantire investimenti, produzione e occupazione? Perché non spiegare che la cessione del controllo societario non ha cancellato ogni strumento di tutela pubblica? Invitalia è rimasta nel capitale con specifici diritti e al nuovo azionista sono stati imposti vincoli e garanzie, dettagliatamente illustrati negli atti ufficiali della Camera dei Deputati del 26 giugno 2024 e facilmente consultabili.

La storia non si riscrive soltanto alterando i fatti. Si riscrive anche scegliendo quali raccontare e quali tacere. Ma questa vicenda rivela una questione politica ancora più profonda. È la stessa concezione dello Stato che abbiamo contestato al Movimento 5 Stelle nella stagione del Superbonus, del Reddito di cittadinanza, dei bonus monopattini e biciclette, fino ai banchi a rotelle. Misure profondamente diverse, ma rispetto alle quali resta una domanda fondamentale: quante risorse pubbliche si sono trasformate in sviluppo strutturale, capacità produttiva e occupazione stabile? Il Superbonus, in particolare, ha comportato oneri pesantissimi per i conti pubblici. Si parla di denaro pubblico come se fosse “denaro di nessuno”. È bene ricordare che il denaro pubblico è il lavoro degli italiani, sono i sacrifici delle famiglie, è il futuro dei nostri figli. C’è qualcosa di profondamente ingiusto nel rivendicare il merito delle intenzioni e lasciare agli altri il peso delle conseguenze. La differenza tra due concezioni dello Stato emerge anche dalle scelte economiche. Il Governo Meloni ha lavorato per sostenere concretamente il potere d’acquisto delle famiglie: dalla riduzione dell’IRPEF per i ceti più svantaggiati fino al ceto medio, agli interventi sul costo dell’energia, dal sostegno alle madri lavoratrici alla Carta “Dedicata a te” per la spesa alimentare. E ora l’esenzione dal bollo, resa strutturale per le automobili fino a 80 kW e su tutti i motocicli. Sono interventi che hanno un significato preciso: lasciare più risorse nella disponibilità delle famiglie, alleggerire il peso della quotidianità, riconoscere il valore del lavoro e della responsabilità individuale. Perché sostenere i cittadini non significa renderli dipendenti dallo Stato. Significa creare le condizioni perché possano vivere con maggiore serenità, lavorare, investire e costruire il proprio futuro. Il Governo Meloni ha affrontato anche una crisi industriale già grave, sostenendo finanziariamente IIA e accompagnando una soluzione societaria che, come ogni scelta industriale, deve essere valutata sulla base dei risultati. Le difficoltà ancora presenti impongono alla proprietà e a tutte le istituzioni di verificare il rispetto degli impegni assunti. Senza sottrarsi alle proprie responsabilità. Ma veniamo al Presidente Roberto Fico e alle responsabilità della Regione Campania. Definire propaganda il nostro richiamo all’art. 170 del Codice dei contratti pubblici significa eludere il merito della questione. Abbiamo chiesto chiarimenti sulla gara ACaMIR non per scaricare responsabilità, ma per tutelare i lavoratori di Flumeri e la produzione nazionale. La circolare congiunta MIMIT-MIT dell’ottobre 2026 ha chiarito gli obblighi di verifica e motivazione previsti dalla disposizione, quando applicabile. Chiediamo quindi a Fico di disaminare pubblicamente l’istruttoria ACaMIR: è stata verificata l’origine dei mezzi? È stata valutata l’applicabilità dell’art. 170? Se la norma è stata ritenuta non applicabile, su quali presupposti giuridici si fonda tale conclusione? Sono domande precise, alle quali si risponde con gli atti, non con le polemiche. E mentre attendiamo queste risposte, i gravissimi sviluppi dell’inchiesta sulla Soresa, culminati nell’arresto del presidente della centrale regionale degli acquisti sanitari, impongono una riflessione altrettanto seria sulla trasparenza, sull’efficacia dei controlli e sulla gestione delle risorse pubbliche in Campania. Sempre pronti a puntare il dito contro gli altri, molto meno a guardare cosa succede in casa propria. Da chi dispensa lezioni di moralità ci aspettiamo almeno la stessa severità che riserva agli avversari politici. Naturalmente, le responsabilità penali saranno accertate dalla magistratura, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza. Ma la responsabilità politica di garantire controlli efficaci e trasparenza amministrativa non può essere rinviata. Fico ha annunciato una discontinuità nella governance di Soresa. Bene. Ma la discontinuità non si misura dagli annunci. Si misura dalle regole che cambiano, dai controlli che funzionano, dai risultati che si ottengono. E tornando a Flumeri, quali iniziative concrete intende assumere la Regione Campania per sostenere la produzione e garantire prospettive occupazionali? È qui che emerge la contraddizione politica del campo largo: la responsabilità di amministrare non si esaurisce nello spendere denaro pubblico, ma impone di rispondere di come viene utilizzato quel denaro e di quali risultati ha prodotto. La nostra idea è diversa. Lo Stato deve intervenire quando necessario, soprattutto per tutelare gli interessi strategici della Nazione e difendere il lavoro. Ma ogni euro investito deve avere un obiettivo, ogni intervento deve produrre valore, ogni scelta deve essere accompagnata dalla responsabilità delle sue conseguenze. Non è la presenza pubblica, da sola, a fare politica industriale. Sono la capacità di produrre, l’innovazione, la competitività e la stabilità del lavoro. A Flumeri non è in discussione soltanto il futuro di uno stabilimento. È in gioco la capacità stessa della politica di custodire e valorizzare un patrimonio industriale, anziché consumarlo in una successione di promesse. L’Irpinia non può permettersi di perdere. I lavoratori non hanno bisogno di chi rivendica meriti o distribuisce colpe. Hanno bisogno di un’azienda che produca, di investimenti che si realizzino, di commesse e di certezze occupazionali. Senza alibi per nessuno. Conte e Fico rispondano nel merito, assumendosi le responsabilità delle scelte non limitandosi a rivendicare le intenzioni. Governare non significa misurare quanti soldi si riescono a spendere, ma quanto valore si riesce a creare. Il futuro dell’Irpinia non può continuare a pagare il prezzo di un modello politico che confonde la spesa con il progresso, le promesse con i risultati e la propaganda con la responsabilità.