Francis gioca da MVP e l’Halley Campania Avellino Basket si aggiudica la Valtur Cup

Seconda uscita stagionale di preseason per l’Halley Campania Avellino Basket, che ad Ostuni battendo Brindisi ha portato a casa la Valtur Cup. Gli irpini hanno violato il palazzetto Vito Gentile con il punteggio di 68-79, con uno straordinario Francis autore di 21 punti ed MVP del match. C’era tanta curiosità nel vedere all’opera Tariq Owens, che dopo pochi giorni di preparazione è stato subito gettato nella mischia. Ha chiaramente bisogno di maggiore tempo per calarsi nella nuova realtà, ma si è messo subito a disposizione della squadra con grande umilità.

Tanti i segnali positivi per coach Gennaro Di Carlo, che ha visto la sua squadra impegnarsi difensivamente, migliorando le collaborazioni nella propria metà campo nel corso del match. La gara ha visto i biancoverdi partire bene spingendo subito e trovando canestri facili, poi Brindisi ha iniziato ad alzare l’intensità difensiva e trovando buone soluzioni offensive orchestrate da Cinciarini, costruendo tiri aprti e con Bolpin si tocca il 14-19. Avellino chiude il quarto avanti, con un canestro da fuori di Francis, che con l’aiuto del tabellone trova la tripla del vantaggio 20-22.

Nel secondo periodo l’Halley parte fortissimo con gli otto punti di fila di Della Rosa per (23-32). La corsa avellinese prosegue: con difesa e buone percentuali al quindicesimo minuto il team del presidente Lombardi tocca il +13 (24-37) invitando Brienza al time-out. Il massimo vantaggio è toccato dalla tripla di Zerini (24-40).

Con Ellis sugli scudi la Valtur riesce a piazzare un parziale di 10-7 (34-47). Si va al riposo con gli irpini avanti 40-50 ed un 8/15 dalla lunga distanza per la formazione ospite.

Nella ripresa Brindisi tenta il rientro in gara usando maggiore aggessività, ma Avellino con un break di 11-1 firmato Francis – Serpilli allunga sul 49-68. Avellino gioca con fiducia ed appare più pimpante dell’avversario, che nel finale di terzo periodo scrive un break di 6-0 per il 55-68. Il quarto periodo si apre subito con una sfuriata offensiva del solito Francis per il 55-72. Avellino da lì in poi gestirà il match portando a casa l’incontro 68-79.

A fine gara Andrea Zerini ha così commentato il successo: “Ottimo test, il primo più impegnativo fino ad ora di questo inizio di preseason. E’ basket d’agosto, le squadre non sono al top – afferma Zerini – ma fa sempre piacere vincere. La squadra ha un ottimo potenziale, ma dobbiamo ancora lavorare tanto”.

Martedì si torna in campo per il test contro Scafati al PalaMangano.