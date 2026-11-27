«Tutta la nostra solidarietà, istituzionale ed umana, al sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo e alle comunità colpite dalla frana che sta mettendo in ginocchio l’intera economia della zona. Sosteniamo con forza, se necessario con qualsiasi atto, la richiesta di calamità naturale avanzata dal primo cittadino Marciano: il Governo deve intervenire, ormai è già troppo tardi. E anche la Regione deve porre in essere tutto ciò che è necessario». Così il presidente dell’ente regionale Parco del Partenio Francesco Iovino, il quale si dice pronto a porre in essere atti concreti per provare a dare una svolta alla situazione che si sta complicando giorno dopo giorno.

«La prossima settimana conto di iniziare delle interlocuzioni con Palazzo Santa Lucia dopo aver incontrato il sindaco Marciano, perché non si può più attendere. Montevergine e tutta quell’area del Partenio senza il flusso di turisti che va al Santuario sono destinati a morire»

«Siamo al fianco dei commercianti, di chiunque ne abbia bisogno. Faremo la nostra parte, perché l’orologio della storia non può tornare indietro. Metteremo a disposizione, se necessario, anche nostri tecnici esperti a risolvere problematiche rispetto alla gestione del territorio. Insomma, il Parco vuole e deve fare la propria parte. Ribadisco, la settimana prossima incontrerò il sindaco Marciano e tutta la comunità locale. Dobbiamo essere uniti in questo momento così difficile», conclude Iovino.