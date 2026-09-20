FOTO/ L’amministrazione comunale alla Camminata Rosa: “Prevenzione impegno che riguarda tutti”

Il sindaco di Avellino, Nello Pizza, ha preso parte questa mattina alla Camminata Rosa, iniziativa giunta alla dodicesima edizione, che unisce simbolicamente Mercogliano e Avellino con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione oncologica e della tutela della salute.

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Una manifestazione che, attraverso la partecipazione di tantissime persone, rinnova un messaggio fondamentale: la prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano strumenti essenziali nella lotta contro le patologie oncologiche e devono diventare sempre più parte di una cultura diffusa e condivisa. «Partecipare a questa iniziativa – dichiara Pizza – significa sostenere un messaggio che riguarda ciascuno di noi. La prevenzione è innanzitutto attenzione verso la propria salute, ma è anche responsabilità nei confronti di coloro che amiamo. Vedere tante persone camminare insieme per una causa così importante restituisce il senso di una comunità capace di unirsi intorno ai temi della salute e della solidarietà. Come istituzioni – prosegue- abbiamo il dovere di sostenere e promuovere la cultura della prevenzione, contribuendo a far arrivare questo messaggio a un numero sempre maggiore di cittadini. La prevenzione può salvare vite e deve diventare un impegno quotidiano». Il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento agli organizzatori, ai volontari, agli operatori sanitari e a tutti coloro che, con la propria partecipazione, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.