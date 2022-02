FOTO/ Agguanto camorristico in pieno giorno e in pieno centro: shock a San Martino Valle Caudina

Un vero e proprio agguanto di stampo camorristico quello che si è consumato questa mattina intorno alle 10:15, quindi in pieno giorno, a San Martino Valle Caudina. L’episodio, peraltro, è avvenuto in via San Martino Vescovo, zona molto frequentata per la presenza sia del mercato settimanale che di un supermercato locale.

Due le persone attinte in strada da colpi d’arma da fuoco, soccorse immediatamente dai sanitari del 118 e trasferite in ospedale. Si tratterebbe di un ultrasessantenne pregiudicato e di un congiunto di quest’ultimo. A fare fuoco probabilmente due persone giunte sul posto in auto.

Le indagini per risalire all’esatta dinamica dei fatti e al possibile movente sono affidate ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino diretti dal Maggiore Pietro Laghezza. Sul luogo della sparatoria anche i militari dell’Arma della Compagnia di Avellino.