Forza Italia, il direttivo irpino converge su Martusciello in vista del congresso regionale

Si è riunito ieri il direttivo provinciale di Forza Italia, guidato dal segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino, in vista del congresso regionale del partito. L’on. Fulvio Martusciello, Coordinatore regionale ed europarlamentare, ha preso parte ai lavori.

Al centro del confronto i temi legati al congresso ormai alle porte e le questioni che riguardano più da vicino la Campania. Dalla discussione è emersa la volontà del gruppo dirigente irpino di contribuire a costruire, in vista dell’appuntamento congressuale, un partito regionale unito, capace di arrivare pronto al prossimo banco di prova delle elezioni politiche. Dal confronto è emerso anche l’auspicio di un partito, a livello regionale, che veda insieme tutte le realtà che lo compongono, aprendosi sempre di più – come già avvenuto in questi anni – a quella società civile che si riconosce nei valori di Forza Italia.

Un partito, quello irpino, che alle ultime elezioni regionali ha triplicato i consensi in provincia di Avellino, conseguendo l’elezione di Livio Petitto in Consiglio regionale, e che avrà una rappresentanza significativa all’interno del nuovo coordinamento regionale, un riconoscimento ottenuto grazie al lavoro portato avanti dall’intera squadra della Segreteria provinciale guidata da Angelo Antonio D’Agostino.

“Al tavolo di ieri abbiamo discusso dei temi che porteremo al congresso regionale e delle questioni che la Campania si trova ad affrontare da troppo tempo – ha dichiarato il Segretario provinciale -. Dalla base del partito è emersa una larghissima maggioranza a sostegno di Fulvio Martusciello, e anche in provincia di Avellino condividiamo questo orientamento: il lavoro svolto in questi anni alla guida del partito in Campania merita continuità. Andiamo al congresso con una squadra unita, radicata in tutto il territorio, e con l’obiettivo di tenere questa coesione anche a livello regionale, per affrontare i nodi storici della Campania e presentarci pronti alla prossima competizione elettorale.”

Alla riunione hanno preso parte, oltre ai coordinatori provinciale e regionale, l’on. Livio Petitto, Questore del Consiglio regionale, la vicesegretaria, Giuliana Franciosa, il Sindaco di Volturara Irpina e capogruppo in Provincia, Marino Sarno, il Consigliere provinciale e vicesindaco di Atripalda, Mimmo Landi, il Consigliere provinciale, Mauro Piccolo, il Capogruppo in Consiglio comunale ad Avellino, Gerardo Melillo, il Sindaco di Mercogliano e presidente dell’ATO, Vittorio D’Alessio, il Sindaco di Villamaina, Nicola Trunfio, il responsabile del Mandamento baianese, Antonio Colucci, il Responsabile del dipartimento provinciale economia e finanza, Pasquale Alaia, il segretario di Atripalda, Sabino Ciaramella, di Montoro, Selenia Panebianco, di Solofra, Michele De Piano e di Ariano Irpino, Giancarlo Giarnese.