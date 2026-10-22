Forino, aperta un’inchiesta dalla Procura di Avellino per la morte di un settantunenne

FORINO- I Carabinieri della Stazione di Forino e della Compagnia di Baiano stanno indagando sul decesso di un settantunenne residente in provincia di Milano ma tornato nel comune irpino per trascorrere qualche giorno di vacanza, deceduto nella mattinata di domenica al Moscati di Avellino. Accertamenti che hanno determinato l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Avellino. Nella giornata di domani infatti, il sostituto procuratore Ginevra Guacci conferirà l’incarico per una consulenza medico legale sulla salma del settantunenne, un sottufficiale dell’Arma in congedo da tempo residente in Lombardia. Ci sarebbero anche delle iscrizioni nel registro degli indagati, visto che sulla vicenda, oltre agli accertamenti di iniziativa subito avviati dai militari agli ordini del maggiore Gianfranco Iannelli, c’è stata anche una querela formalizzata dagli stessi familiari della vittima, rappresentati dall’avvocato Antonio Francavilla. Da una prima sommaria ricostruzione dei fatti, due sarebbero le circostanze che dovranno chiarire gli accertamenti avviati dalla Procura della Repubblica di Avellino e dai Carabinieri. La vicenda infatti è nata nella giornata di venerdì, quando per motivi legati ad un terreno il settantunenne sarebbe stato aggredito da un uomo del posto. In seguito a questo evento si sarebbe recato in ospedale, al Moscati di Avellino, dal quale e’ stato dimesso nella serata di venerdì. Nelle ore successive le condizioni del settantunenne non sono migliorate. Anzi, proprio a causa dell’aggravamento del suo stato di salute, nella notte tra sabato e domenica e’ tornato in ospedale, dove e’ deceduto nella mattinata di domenica. Gli accertamenti dovranno stabilire se esiste un nesso tra i due eventi e la morte del settantunenne. Aerre