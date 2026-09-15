Fondi Prius, Melillo (FI): “Buona notizia per la città ma manca un cronoprogramma”

“L’arrivo delle risorse per il Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile è una notizia positiva per Avellino, e va riconosciuto il lavoro che ha portato a questo risultato. Resta però un dato che non possiamo ignorare: da questi fondi, per come sono stati presentati finora, non emerge un’idea di città”. Lo dichiara il consigliere comunale Gerardo Melillo, segretario cittadino di Forza Italia, commentando l’assegnazione definitiva dei fondi Prius alla Città di Avellino.

“Ora comincia la parte più delicata”, prosegue Melillo, richiamando l’attenzione sulla fase attuativa . “Non basta ottenere i finanziamenti, bisogna spenderli bene e nei tempi previsti. Sappiamo tutti che il rischio, con questo tipo di programmi, è di perdere le premialità o addirittura le risorse stesse se i cronoprogrammi non vengono rispettati. Ad oggi, però, un cronoprogramma dettagliato non è stato reso pubblico, e questo è un primo problema: la Giunta lo presenti subito, opera per opera, con tempi e responsabilità chiare”.

Il consigliere di Forza Italia va oltre il metodo e mette in discussione anche la sostanza: “Al di là dell’elenco dei singoli interventi, quello che ancora non si vede – ribadisce Melillo – è un’idea complessiva di città. Il Prius rischia di diventare una somma di cantieri slegati tra loro, ciascuno giustificato per sé, invece di rispondere a una visione organica di come deve crescere Avellino nei prossimi anni. Un intervento di questa portata deve coinvolgere davvero i cittadini e i quartieri interessati, non limitarsi a un passaggio formale”.

“Come opposizione seguiremo passo dopo passo l’attuazione dei progetti, chiedendo aggiornamenti periodici in Consiglio comunale, a partire proprio dal cronoprogramma che ancora manca. Il nostro ruolo è vigilare, non ostacolare, se i fondi verranno spesi bene, dentro un disegno chiaro per la città, sarà un bene per tutta Avellino, e su questo – chiude Melillo – troveranno sempre la nostra collaborazione”.